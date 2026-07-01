Comienza el Nacional Federal Amateur de Futsal con 10 equipos de todo el país

Este miércoles se abrirá el Nacional en el Velódromo Chancay. Luego, todo en el Estadio Aldo Cantoni.

Nacional. San Juan vuelve a tener futsal de nivel con el Federal que comienza este miércoles.

San Juan vuelve a consolidarse como sede de grandes eventos deportivos al albergar una de las competencias más importantes del futsal argentino, el Nacional Federal Amateur, con la participación de diez equipos de ocho provincias y una intensa agenda de cinco días de competencia.

San Juan comienza a vivir una nueva fiesta del deporte con el inicio del Torneo Nacional Federal Amateur Promocional Masculino 2026, una de las competencias más relevantes del calendario nacional de futsal, que reunirá a equipos de distintos puntos del país entre el 1 y el 5 de julio.

Durante cinco jornadas, el torneo convocará a delegaciones de San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos y Formosa, generando movimiento deportivo, turístico y económico. La actividad comenzará este miércoles en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, mientras que desde el jueves y hasta la final del domingo el escenario será el estadio Aldo Cantoni, uno de los principales recintos deportivos del país.

La competencia contará con la participación de diez equipos, entre ellos los representantes sanjuaninos Barrio Mercedario y Barrios de Pie, que buscarán hacer valer la localía frente a clubes de reconocida trayectoria del futsal argentino.

Los equipos fueron distribuidos en tres zonas. La Zona A estará integrada por Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca), Camioneros (Ushuaia), Spartanos (San Luis) y Defensores (Villa Ramallo). En la Zona B competirán Barrio Mercedario (San Juan), Estudiantes Unidos (Bariloche) y Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos). La Zona C estará conformada por 9 de Julio (Formosa), Argentinos del Sud (Mar del Plata) y Barrios de Pie (San Juan).