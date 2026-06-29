Equipos de futsal de todo el país llegarán a San Juan para el Torneo Nacional Amateur

San Juan será sede de unos de los eventos más importantes del futsal a nivel nacional, como lo es el Torneo Nacional Federal Amateur Promocional Masculino 2026, a disputarse en el estadio Aldo Cantoni entre el miércoles 1 y domingo 5 de julio, salvo la primera jornada que se realizará en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.
El evento tendrá la presencia de 10 equipos provenientes de distintos puntos del país, entre los que se encuentran los locales Barrio Mercedario y Barrios de Pie. Conjuntos de Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos y Formosa, participarán de este certamen, que los días miércoles, jueves y viernes tendrá actividad desde las 13:00 hasta las 23:00, mientras que el sábado se juegan las semifinales y el domingo la final.
Todos los encuentros se juegan en el estadio Aldo Cantoni, a excepción de la primera fecha, donde la actividad se traslada el Velódromo Vicente Alejo Chancay, lugar en el que se desarrollará el acto inaugural este miércoles a partir de las 19.
San Juan volverá a ser sede de un evento deportivo de primer nivel, consolidando su posición como anfitriona de competencias de alcance nacional. La realización de este tipo de encuentros impulsa el desarrollo y el crecimiento no solo del deporte, sino también del turismo y la actividad social.
Con el respaldo del Gobierno de San Juan, la provincia reafirma que el deporte es una política de Estado, promoviendo la organización de eventos nacionales que convocan a deportistas provenientes de distintos puntos del país y generan un impacto positivo en la economía y la comunidad local.
NACIONAL FEDERAL AMATEUR
GRUPOS/ZONAS
ZONA A
Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)
Camioneros (Ushuaia)
Spartanos (San Luis)
Defensores (Villa Ramallo)
ZONA B
Barrio Mercedario (San Juan)
Estudiantes Unidos (Bariloche)
Sindicato Empleados de Comercio (Entre Ríos)
ZONA C
9 de Julio (Formosa)
Argentinos del Sud (Mar del Plata)
Barrios de Pie (San Juan)
PROGRAMACIÓN
1ra Fecha - Miércoles 01 de Julio - Velódromo Vicente Alejo Chancay
13.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Club Defensores (Villa Ramallo)
15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos)
17.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Spartanos (San Luis)
19.00 - Acto Inaugural
20.00 - Argentinos del Sud (Mar del Plata) vs Barrios de Pie (San Juan)
22.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)
2da Fecha - jueves 02 de julio – Estadio Aldo Cantoni
13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)
15.00 - Club Defensores (Villa Ramallo) vs Spartanos (San Luis)
17.00 - 9 de Julio (Formosa) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)
19.00 - Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Barrios de Pie (San Juan)
21.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs Estudiantes Unidos (Bariloche)
3ra Fecha - viernes 03 de Julio - Estadio Aldo Cantoni
13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) - Club Defensores (Villa Ramallo)
15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)
17.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Spartanos (San Luis)
19.00 - Barrios de Pie (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)
21.00 - Sindicato Empleado de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Mercedario Rawson Futsal (San Juan)
4ta Fecha - sábado 04 de Julio - Estadio Aldo Cantoni
Semifinales
A - 19.30
B - 21.30
5ta fecha - domingo 05 de Julio - Estadio Aldo Cantoni
Partido Final 12.30
Ganador Partido A vs Ganador Partido B