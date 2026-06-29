    • 29 de junio de 2026 - 18:57

    Equipos de futsal de todo el país llegarán a San Juan para el Torneo Nacional Amateur

    San Juan recibirá al Nacional Federal Amateur de futsal, que se jugará entre el 1 y 5 de julio en la rama masculina en el Cantoni.

    Campeones. Barrios de Pie viene de consagrarse como el mejor de la Liga Sanjuanina y será parte del Nacional.

    Campeones. Barrios de Pie viene de consagrarse como el mejor de la Liga Sanjuanina y será parte del Nacional.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan será sede de unos de los eventos más importantes del futsal a nivel nacional, como lo es el Torneo Nacional Federal Amateur Promocional Masculino 2026, a disputarse en el estadio Aldo Cantoni entre el miércoles 1 y domingo 5 de julio, salvo la primera jornada que se realizará en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

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    El evento tendrá la presencia de 10 equipos provenientes de distintos puntos del país, entre los que se encuentran los locales Barrio Mercedario y Barrios de Pie. Conjuntos de Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos y Formosa, participarán de este certamen, que los días miércoles, jueves y viernes tendrá actividad desde las 13:00 hasta las 23:00, mientras que el sábado se juegan las semifinales y el domingo la final.

    Todos los encuentros se juegan en el estadio Aldo Cantoni, a excepción de la primera fecha, donde la actividad se traslada el Velódromo Vicente Alejo Chancay, lugar en el que se desarrollará el acto inaugural este miércoles a partir de las 19.

    San Juan volverá a ser sede de un evento deportivo de primer nivel, consolidando su posición como anfitriona de competencias de alcance nacional. La realización de este tipo de encuentros impulsa el desarrollo y el crecimiento no solo del deporte, sino también del turismo y la actividad social.

    Con el respaldo del Gobierno de San Juan, la provincia reafirma que el deporte es una política de Estado, promoviendo la organización de eventos nacionales que convocan a deportistas provenientes de distintos puntos del país y generan un impacto positivo en la economía y la comunidad local.

    NACIONAL FEDERAL AMATEUR

    GRUPOS/ZONAS

    ZONA A

    Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)

    Camioneros (Ushuaia)

    Spartanos (San Luis)

    Defensores (Villa Ramallo)

    ZONA B

    Barrio Mercedario (San Juan)

    Estudiantes Unidos (Bariloche)

    Sindicato Empleados de Comercio (Entre Ríos)

    ZONA C

    9 de Julio (Formosa)

    Argentinos del Sud (Mar del Plata)

    Barrios de Pie (San Juan)

    PROGRAMACIÓN

    1ra Fecha - Miércoles 01 de Julio - Velódromo Vicente Alejo Chancay

    13.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Club Defensores (Villa Ramallo)

    15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos)

    17.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Spartanos (San Luis)

    19.00 - Acto Inaugural

    20.00 - Argentinos del Sud (Mar del Plata) vs Barrios de Pie (San Juan)

    22.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)

    2da Fecha - jueves 02 de julio – Estadio Aldo Cantoni

    13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)

    15.00 - Club Defensores (Villa Ramallo) vs Spartanos (San Luis)

    17.00 - 9 de Julio (Formosa) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)

    19.00 - Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Barrios de Pie (San Juan)

    21.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs Estudiantes Unidos (Bariloche)

    3ra Fecha - viernes 03 de Julio - Estadio Aldo Cantoni

    13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) - Club Defensores (Villa Ramallo)

    15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)

    17.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Spartanos (San Luis)

    19.00 - Barrios de Pie (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)

    21.00 - Sindicato Empleado de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Mercedario Rawson Futsal (San Juan)

    4ta Fecha - sábado 04 de Julio - Estadio Aldo Cantoni

    Semifinales

    A - 19.30

    B - 21.30

    5ta fecha - domingo 05 de Julio - Estadio Aldo Cantoni

    Partido Final 12.30

    Ganador Partido A vs Ganador Partido B

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