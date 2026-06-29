Equipos de futsal de todo el país llegarán a San Juan para el Torneo Nacional Amateur

San Juan recibirá al Nacional Federal Amateur de futsal, que se jugará entre el 1 y 5 de julio en la rama masculina en el Cantoni.

Campeones. Barrios de Pie viene de consagrarse como el mejor de la Liga Sanjuanina y será parte del Nacional.

San Juan será sede de unos de los eventos más importantes del futsal a nivel nacional, como lo es el Torneo Nacional Federal Amateur Promocional Masculino 2026, a disputarse en el estadio Aldo Cantoni entre el miércoles 1 y domingo 5 de julio, salvo la primera jornada que se realizará en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

El evento tendrá la presencia de 10 equipos provenientes de distintos puntos del país, entre los que se encuentran los locales Barrio Mercedario y Barrios de Pie. Conjuntos de Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos y Formosa, participarán de este certamen, que los días miércoles, jueves y viernes tendrá actividad desde las 13:00 hasta las 23:00, mientras que el sábado se juegan las semifinales y el domingo la final.

Todos los encuentros se juegan en el estadio Aldo Cantoni, a excepción de la primera fecha, donde la actividad se traslada el Velódromo Vicente Alejo Chancay, lugar en el que se desarrollará el acto inaugural este miércoles a partir de las 19.

San Juan volverá a ser sede de un evento deportivo de primer nivel, consolidando su posición como anfitriona de competencias de alcance nacional. La realización de este tipo de encuentros impulsa el desarrollo y el crecimiento no solo del deporte, sino también del turismo y la actividad social.

Con el respaldo del Gobierno de San Juan, la provincia reafirma que el deporte es una política de Estado, promoviendo la organización de eventos nacionales que convocan a deportistas provenientes de distintos puntos del país y generan un impacto positivo en la economía y la comunidad local.