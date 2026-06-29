Barrios de Pie goleó a La Gloria y se consagró campeón futsal sanjuanino ante una multitud en el Cantoni

Dirigido por Matías Guerra, Barrios de Pie se impuso por 6-3 en la final de vuelta y levantó el título tras haber empatado 2-2 en el partido de ida.

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Barrios de Pie se quedó con el Torneo Apertura del futsal de la Liga Sanjuanina luego de derrotar por 6-3 a La Gloria en una final vibrante disputada el domingo por la noche en el Estadio Aldo Cantoni. Todo se dio ante un marco imponente de público que se dio cita para vivir las dos finales de la noche.

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Tras el empate 2-2 registrado en el encuentro de ida, el campeón hizo valer toda su contundencia ofensiva en la revancha y terminó desatando el festejo. El conjunto campeón construyó una sólida victoria gracias a los goles de Kevin Frías, Mariano Pastoriza -figura de la final con tres conquistas-, Gonzalo Bildoso y Diego Toledo.

Por el lado de La Gloria, los descuentos llegaron a través de Braian Retamar, Martín Saleme y un tanto en contra convertido por Gonzalo Bildoso.

Con el pitazo final, Barrios de Pie, dirigido por Matías Guerra y donde se destacan figuras experimentadas del fútbol sanjuanino como Julio "Fino" Balmaceda, celebró un título merecido luego de una destacada campaña que tuvo su punto más alto en la gran final.

Hualilán festejó en Reserva La jornada también dejó un campeón en la categoría Reserva. Hualilán se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras vencer por 3-2 a La Gloria en el partido de vuelta de la final.