Liga Sanjuanina: Apasionante primera final del futsal entre La Gloria y Barrios de Pie

En la serie decisiva de la Liga Sanjuanina, La Gloria y Barrios de Pie terminaron empatados. Definen al campeón el domingo en el Cantoni.

Empate. En la primera final del futsal de la Liga Sanjuanina, La Gloria y Barrios de Pie quedaron a mano. Se define el domingo.

El Estadio Aldo Cantoni volvió a ser el escenario de una gran fiesta del deporte provincial con la disputa de la primera final de la Primera División masculina del futsal sanjuanino, en una noche cargada de emociones y con un importante acompañamiento del público.

La Gloria y Barrios de Pie protagonizaron un encuentro de alto nivel que terminó igualado 2 a 2, dejando la definición completamente abierta para la revancha que se disputará este domingo 28 de junio, nuevamente en el estadio provincial.

Amadeo Merlo marcó los dos tantos de La Gloria, mientras que Kevin Frías convirtió por duplicado para Barrios de Pie, en un partido intenso y cambiante que estuvo a la altura de una final.

En la categoría Reserva, Hualilán dio un paso importante hacia el título al imponerse con autoridad por 8 a 3 frente a La Gloria en el encuentro de ida.

La definición de ambas categorías se jugará este domingo 28 de junio en el Estadio Aldo Cantoni, con el siguiente cronograma: