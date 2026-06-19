    • 19 de junio de 2026 - 18:03

    Liga Sanjuanina: Torneo Clausura en marcha con anticipo y fin de semana full

    Trinidad-Marquesado es el adelanto de la primera jornada del Clausura que seguirá entre sábado, domingo y martes.

    A jugar. El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina tiene agenda completa para este fin de semana.

    A jugar. El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina tiene agenda completa para este fin de semana.

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    Por Ariel Poblete

    En simultáneo al Mundial, en San Juan el fútbol doméstico no se detiene. Este viernes, con el anticipo entre Atlético Trinidad y Marquesado se puso en marcha el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina que continuará este fin de semana y completará su primera fecha el martes.

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    La Liga Sanjuanina programó la primera fecha del Clausura que comenzará este fin de semana. Los encuentros estarán repartidos entre el viernes 19 y el martes 23 de junio, con una programación que incluirá nueve encuentros.

    Este sábado 20 de junio seguirá la programación con cinco partidos. En Zonda, Sarmiento será local ante Atenas; Villa Ibáñez recibirá a San Lorenzo de Ullum; Desamparados enfrentará a 9 de Julio; Rivadavia hará lo propio frente a Unión; y uno de los cruces más atractivos de la fecha tendrá a Alianza y Peñarol cara a cara. Salvo el encuentro entre Desamparados y 9 de Julio, que comenzará a las 16:30 en Primera, el resto se jugará desde las 16.

    El domingo 21 habrá dos compromisos. Carpintería será anfitrión de Juventud Zondina, mientras que Defensores de Argentinos se medirá con López Peláez en la cancha de Peñarol. Este último partido tendrá un horario matutino, con la Primera División prevista para las 11:30.

    La fecha se completará el martes 23 de junio con el choque entre el reciente campeón Minero recibiendo a Colón Junior. El encuentro se disputará en cancha de Juventud Unida, con inicio a las 16:00 en Primera División.

    PROGRAMACION

    Viernes 19 de junio

    Trinidad vs. Marquesado (Cancha: Trinidad)

    Cuarta: 18:30 - Primera: 21:15

    Sábado 20 de junio

    Sarmiento vs. Atenas (Cancha: Sarmiento)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Villa Ibáñez vs. San Lorenzo de Ullum (Cancha: Villa Ibáñez)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Desamparados vs. 9 de Julio (Cancha: Desamparados)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:30

    Rivadavia vs. Unión (Cancha: Rivadavia)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Alianza vs. Peñarol (Cancha: Alianza)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Domingo 21 de junio

    Carpintería vs. Juventud Zondina (Cancha: Carpintería)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Defensores de Argentinos vs. López Peláez (Cancha: Peñarol)

    Cuarta: 09:30 - Primera: 11:30

    Martes 23 de junio

    Minero vs. Colón Junior (Cancha: Juventud Unida)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00.

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