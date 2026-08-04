Con varios atractivos, así se jugará la octava fecha del Clausura con Alianza defendiendo la punta

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer el lunes por la noche la programación de partidos de la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División, que se disputará entre el viernes y el domingo.
Alianza lidera el campeonato, mientras Desamparados y Minero buscan descontar puntos. La fecha 8 del Clausura se jugará entre viernes y domingo,
La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer el lunes por la noche la programación de partidos de la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División, que se disputará entre el viernes y el domingo.
El campeonato tiene como único líder a Atlético Alianza, aunque Sportivo Desamparados y Minero continúan muy cerca en la tabla y buscarán aprovechar cualquier traspié del Lechuzo para acortar diferencias.
Todos los encuentros se jugarán a las 16 horas, a excepción de Trinidad y Desamparados que jugarán desde las 21.30 horas, precisamente este duelo entre el León y el Víbora será uno de los encuentros más atractivos de la jornada el viernes por la noche. En tanto, el líder Alianza visitará el sábado a Marquesado, mientras que Minero recibirá a Carpintería en la cancha de Juventud Unida.
Viernes
López Peláez vs. Juventud Zondina
Trinidad vs. Sportivo Desamparados (21:30 horas)
Sábado
San Lorenzo vs. Sportivo 9 de Julio
Colón Junior vs. Peñarol
Marquesado vs. Atlético Alianza
Minero vs. Carpintería (cancha Juventud Unida)
Sarmiento vs. Villa Ibáñez
Domingo
Atenas vs. Unión
Defensores de Argentinos vs. Rivadavia (Cancha: Peñarol)
Con el torneo entrando en una etapa decisiva, la octava fecha puede comenzar a marcar el rumbo de la pelea por el título. Alianza intentará sostener el liderazgo, mientras Desamparados y Minero buscarán mantenerse en carrera y presionar al puntero.