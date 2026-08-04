    • 4 de agosto de 2026 - 06:45

    Con varios atractivos, así se jugará la octava fecha del Clausura con Alianza defendiendo la punta

    Alianza lidera el campeonato, mientras Desamparados y Minero buscan descontar puntos. La fecha 8 del Clausura se jugará entre viernes y domingo,

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer el lunes por la noche la programación de partidos de la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División, que se disputará entre el viernes y el domingo.

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    El campeonato tiene como único líder a Atlético Alianza, aunque Sportivo Desamparados y Minero continúan muy cerca en la tabla y buscarán aprovechar cualquier traspié del Lechuzo para acortar diferencias.

    Todos los encuentros se jugarán a las 16 horas, a excepción de Trinidad y Desamparados que jugarán desde las 21.30 horas, precisamente este duelo entre el León y el Víbora será uno de los encuentros más atractivos de la jornada el viernes por la noche. En tanto, el líder Alianza visitará el sábado a Marquesado, mientras que Minero recibirá a Carpintería en la cancha de Juventud Unida.

    Programación de la fecha 8 del Clausura

    Viernes

    López Peláez vs. Juventud Zondina

    Trinidad vs. Sportivo Desamparados (21:30 horas)

    Sábado

    San Lorenzo vs. Sportivo 9 de Julio

    Colón Junior vs. Peñarol

    Marquesado vs. Atlético Alianza

    Minero vs. Carpintería (cancha Juventud Unida)

    Sarmiento vs. Villa Ibáñez

    Domingo

    Atenas vs. Unión

    Defensores de Argentinos vs. Rivadavia (Cancha: Peñarol)

    El fútbol local entra en una etapa determinante

    Con el torneo entrando en una etapa decisiva, la octava fecha puede comenzar a marcar el rumbo de la pelea por el título. Alianza intentará sostener el liderazgo, mientras Desamparados y Minero buscarán mantenerse en carrera y presionar al puntero.

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