Con varios atractivos, así se jugará la octava fecha del Clausura con Alianza defendiendo la punta

Alianza lidera el campeonato, mientras Desamparados y Minero buscan descontar puntos. La fecha 8 del Clausura se jugará entre viernes y domingo,

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer el lunes por la noche la programación de partidos de la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División, que se disputará entre el viernes y el domingo.

El campeonato tiene como único líder a Atlético Alianza, aunque Sportivo Desamparados y Minero continúan muy cerca en la tabla y buscarán aprovechar cualquier traspié del Lechuzo para acortar diferencias.

Todos los encuentros se jugarán a las 16 horas, a excepción de Trinidad y Desamparados que jugarán desde las 21.30 horas, precisamente este duelo entre el León y el Víbora será uno de los encuentros más atractivos de la jornada el viernes por la noche. En tanto, el líder Alianza visitará el sábado a Marquesado, mientras que Minero recibirá a Carpintería en la cancha de Juventud Unida.

Programación de la fecha 8 del Clausura Viernes

López Peláez vs. Juventud Zondina