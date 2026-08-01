    • 1 de agosto de 2026 - 10:32

    Con el campeonato de fútbol local al rojo vivo, el Clausura retoma su marcha tras la reprogramación

    La séptima jornada del Clausura comenzará este sábado luego de la reprogramación por el accidente aéreo que conmocionó a San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Finalmente y después de la portergación de varios encuentros debido a la tragedia aérea que enlutó a San Juan, este sábado comenzará la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División. Con dos encuentros este sábado y el resto de la actividad el domingo, el certamen está que arde en la lucha de quienes aspiran a estar entre los primeros.

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    El Clausura sanjuanino que lidera Alianza entra en una jornada clave: la programación de la 7° fecha

    El líder es Alianza con 18 puntos, mientras que Rivadavia tiene 14, Minero y Desamparados suman 13, Colón y Trinidad siguen con 12, Atenas tiene 10 y Villa Ibañez suma 9, todos en zona de clasificación.

    Así se jugará la 7° fecha del Clausura de fútbol local

    Lo cierto es que este sábado habrá dos encuentros, ambos desde las 16 horas. En Ullum, Villa Ibañez recibirá a Atlético Minero con arbitraje de Rubén Riveros, mientras que en Zonda, Sarmiento será anfitrión de López Peláez con arbitraje a cargo de Enzo Gómez.

    El domingo en tanto, continuará con el grueso de la actividad, en La Bebida se disputará el clásico del Oeste entre Sportivo Rivadavia y Atlético Marquesado. El árbitro será Rubén Fernández.

    Por su parte, en Santa Lucía habrá un partidazo cuando el líder Atlético Alianza reciba a Colón Junior con arbitraje de Martín Rivero, mientras que en Pocito, Carpintería recibirá a Trinidad con Marcelo Cruz como juez principal. En Puyuta, Desamparados será local de Defensores de Argentinos con arbitraje de Enzo Gómez. Unión, sumergido en problemas dirigenciales, recibirá a San Lorenzo de Ullum con arbitraje de Alejo Palumbo.

    Por su parte, Peñarol recibirá a Atenas con Ruth Díaz como árbitra principal y 9 de Julio será local de Juventud Zondina con arbitraje de Yazmin Yacante.

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