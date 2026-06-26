Turquía le sacó el invicto a Estados Unidos en un partidazo agónico

En su despedida del Mundial 2026, Turquía dio la gran sorpresa al vencer 3-2 a Estados Unidos en el minuto 98.

En un encuentro cargado de emociones y con un desenlace dramático, Turquía derrotó 3-2 a Estados Unidos en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. El gol de Kaan Ayhan en el octavo minuto de descuento selló el triunfo del conjunto europeo, que se despidió del torneo con una victoria de prestigio, aunque sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El seleccionado estadounidense, que llegaba con la clasificación y el primer lugar del grupo asegurados, presentó una formación con varias modificaciones para preservar a sus principales figuras de cara a los cruces eliminatorios. Mauricio Pochettino realizó nueve cambios respecto del equipo que había vencido a Australia.

Estados Unidos golpeó de entrada y se puso en ventaja a los 3 minutos con un cabezazo del defensor Auston Trusty tras un tiro de esquina. Sin embargo, Turquía reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de Arda Güler a los 10 minutos.

El conjunto turco mantuvo el dominio durante buena parte de la primera mitad y logró dar vuelta el marcador con un gol de Baris Alper Yilmaz a los 31 minutos, para irse al descanso con ventaja.

Apenas comenzado el complemento, Sebastian Berhalter volvió a igualar el encuentro para el equipo norteamericano, que mejoró con el ingreso de Christian Pulisic, recuperado de una lesión.