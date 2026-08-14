Tobías Martínez desfila en Rosario en la gran previa de las TC Pick Up

Desde este viernes 14 y hasta el domigo 16 de agosto Rosario vivirá la séptima fecha de las TC Pick Up para darle cierre a la etapa regular, y definir a los 12 participantes de la Copa Coronación Shell V-Power.
A las 18, el piloto sanjuanino será parte del desfile de camionetas por el centro rosarino. Mañana, la clasificación.
Desde este viernes 14 y hasta el domigo 16 de agosto Rosario vivirá la séptima fecha de las TC Pick Up para darle cierre a la etapa regular, y definir a los 12 participantes de la Copa Coronación Shell V-Power.
Este viernes se realizará un giro de autos por la ciudad que terminará en una conferencia de prensa, para finalizar con la previa de la fecha, que el sábado arranca en pista.
El viernes a las 18 las camionetas de Tobías Martínez (TCPK - RUS MED Team), Tomás Pellandino (TCPPK - SAP Team) y Faustino Cifre (TCPPK - Giavedoni Sport) partirán desde el Parque Urquiza y terminarán en el Anfi Bar, lugar donde pararán a hacer la conferencia de prensa. En dicho encuentro, se suman varios pilotos: Agustín Canapino, Mariano Werner y Facundo Ardusso.
El sábado y domingo se pondrá en marcha la actividad a las 08:30 horas en el Autódromo Ciudad de Rosario, con la Copa Bora, que comparte fecha con las camionetas. Por su parte las camionetas arrancan su actividad a las 09:30 horas.
Sábado 15: Horario de TV (El Nueve y Motor Play) de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 Hs. De 17:00 a 17:20 horas por Motor Play.
Copa Bora | 08:30 a 08:55 Hs. 1er Entrenamiento (Grupo B) 25 min.
Copa Bora | 09:00 a 09:25 Hs. 1er Entrenamiento (Grupo A) 25 min.
TCPK | 09:30 a 10:10 Hs. 1er Entrenamiento (Todos Juntos) 40 min.
TCPPK | 10:15 a 10:55 Hs. 1er Entrenamiento (Todos Juntos) 40 min.
Copa Bora | 11:05 a 11:25 Hs. 2do Entrenamiento (Grupo B) 20 min.
Copa Bora | 11:28 a 11:48 Hs. 2do Entrenamiento (Grupo A) 20 min.
TCPK | 11:52 a 12:22 Hs. 2do Entrenamiento (Todos Juntos) 30 min.
TCPPK | 12:26 a 12:56 Hs. 2do Entrenamiento (Todos Juntos) 30 min.
Copa Bora | 13:30 a 13:55 Hs. 3er Entrenamiento (Grupo B) 25 min.
Copa Bora | 14:00 a 14:25 Hs. 3er Entrenamiento (Grupo A) 25 min.
TCPPK | 15:10 a 15:20 Hs. Sesión Clasificatoria (CL1) 10 min.
TCPPK | 15:29 a 15:37 Hs. Sesión Clasificatoria (CL2) 8 min.
TCPPK | 15:46 a 15:54 Hs. Sesión Clasificatoria (CL3) 8 min.
TCPK | 16:04 a 16:14 Hs. Sesión Clasificatoria (CL1) 10 min.
TCPK | 16:23 a 16:31 Hs. Sesión Clasificatoria (CL2) 8 min.
TCPK | 16:40 a 16:48 Hs. Sesión Clasificatoria (CL3) 8 min.
Copa Bora | 17:00 a 17:08 Hs. Clasificación (Grupo 2) 8 min.
Copa Bora | 17:11 a 17:19 Hs. Clasificación (Grupo 1) 8 min.
Domingo 16: Horario de TV de 10:00 a 15:00 Hs.
TCPPK | 10:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.
TCPPK | 10:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.
TCPK | 11:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.
TCPK | 11:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.
Copa Bora | 12:10 a 12:30 Hs. FINAL a 12 vueltas o 20 minutos máximo.
TCPPK | 13:05 a 13:35 Hs. FINAL a 18 vueltas o 30 minutos máximo.
TCPK | 14:10 a 14:50 Hs. FINAL a 20 vueltas o 40 minutos máximo.