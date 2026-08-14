    • 14 de agosto de 2026 - 11:23

    Tobías Martínez desfila en Rosario en la gran previa de las TC Pick Up

    A las 18, el piloto sanjuanino será parte del desfile de camionetas por el centro rosarino. Mañana, la clasificación.

    Desfile. Tobías Martínez será parte de la muestra de las TC Pick Up en la previa de la carrera de Rosario.

    Desfile. Tobías Martínez será parte de la muestra de las TC Pick Up en la previa de la carrera de Rosario.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde este viernes 14 y hasta el domigo 16 de agosto Rosario vivirá la séptima fecha de las TC Pick Up para darle cierre a la etapa regular, y definir a los 12 participantes de la Copa Coronación Shell V-Power.

    Leé además

    Concentrado. Tobías Martínez se prepara para subirse a las Pick Up este fin de semana en Rosario.

    Depués de San Juan, Tobías Martínez le apunta al TC Pick Up en Rosario
    Finalista. Atlético Peñaflor se acostumbró a los partidos decisivos y este sábado visitará a Del Carril en la Final del Oficial caucetero.

    Del Carril recibe a Peñaflor en una final Oficial con aroma a clásico

    Por Ariel Poblete

    Este viernes se realizará un giro de autos por la ciudad que terminará en una conferencia de prensa, para finalizar con la previa de la fecha, que el sábado arranca en pista.

    El viernes a las 18 las camionetas de Tobías Martínez (TCPK - RUS MED Team), Tomás Pellandino (TCPPK - SAP Team) y Faustino Cifre (TCPPK - Giavedoni Sport) partirán desde el Parque Urquiza y terminarán en el Anfi Bar, lugar donde pararán a hacer la conferencia de prensa. En dicho encuentro, se suman varios pilotos: Agustín Canapino, Mariano Werner y Facundo Ardusso.

    El sábado y domingo se pondrá en marcha la actividad a las 08:30 horas en el Autódromo Ciudad de Rosario, con la Copa Bora, que comparte fecha con las camionetas. Por su parte las camionetas arrancan su actividad a las 09:30 horas.

    CRONOGRAMA

    Sábado 15: Horario de TV (El Nueve y Motor Play) de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 Hs. De 17:00 a 17:20 horas por Motor Play.

    Copa Bora | 08:30 a 08:55 Hs. 1er Entrenamiento (Grupo B) 25 min.

    Copa Bora | 09:00 a 09:25 Hs. 1er Entrenamiento (Grupo A) 25 min.

    TCPK | 09:30 a 10:10 Hs. 1er Entrenamiento (Todos Juntos) 40 min.

    TCPPK | 10:15 a 10:55 Hs. 1er Entrenamiento (Todos Juntos) 40 min.

    Copa Bora | 11:05 a 11:25 Hs. 2do Entrenamiento (Grupo B) 20 min.

    Copa Bora | 11:28 a 11:48 Hs. 2do Entrenamiento (Grupo A) 20 min.

    TCPK | 11:52 a 12:22 Hs. 2do Entrenamiento (Todos Juntos) 30 min.

    TCPPK | 12:26 a 12:56 Hs. 2do Entrenamiento (Todos Juntos) 30 min.

    Copa Bora | 13:30 a 13:55 Hs. 3er Entrenamiento (Grupo B) 25 min.

    Copa Bora | 14:00 a 14:25 Hs. 3er Entrenamiento (Grupo A) 25 min.

    TCPPK | 15:10 a 15:20 Hs. Sesión Clasificatoria (CL1) 10 min.

    TCPPK | 15:29 a 15:37 Hs. Sesión Clasificatoria (CL2) 8 min.

    TCPPK | 15:46 a 15:54 Hs. Sesión Clasificatoria (CL3) 8 min.

    TCPK | 16:04 a 16:14 Hs. Sesión Clasificatoria (CL1) 10 min.

    TCPK | 16:23 a 16:31 Hs. Sesión Clasificatoria (CL2) 8 min.

    TCPK | 16:40 a 16:48 Hs. Sesión Clasificatoria (CL3) 8 min.

    Copa Bora | 17:00 a 17:08 Hs. Clasificación (Grupo 2) 8 min.

    Copa Bora | 17:11 a 17:19 Hs. Clasificación (Grupo 1) 8 min.

    Domingo 16: Horario de TV de 10:00 a 15:00 Hs.

    TCPPK | 10:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.

    TCPPK | 10:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.

    TCPK | 11:10 Hs. 1ra Serie a 5 vueltas.

    TCPK | 11:40 Hs. 2da Serie a 5 vueltas.

    Copa Bora | 12:10 a 12:30 Hs. FINAL a 12 vueltas o 20 minutos máximo.

    TCPPK | 13:05 a 13:35 Hs. FINAL a 18 vueltas o 30 minutos máximo.

    TCPK | 14:10 a 14:50 Hs. FINAL a 20 vueltas o 40 minutos máximo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El arquero brasileño Hugo Souza denunció haber recibido insultos racistas.

    El arquero de Corinthians denunció insultos racistas en Rosario y lanzó una dura frase contra los argentinos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En acción. Agustín Ramos tuvo premio a ese enorme esfuerzo y representará a Argentina en Costa Rica.

    De San Juan a Centroamérica: el sueño albiceleste del karateca Agustín Ramos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    River lanzó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27

    River presentó su nueva camiseta alternativa con diseño retro: cuánto cuesta y dónde comprarla

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las Leonas.

    Mundial de hockey 2026: Las Leonas y Los Leones van por el título en un torneo con formato inédito

    Por Redacción Diario de Cuyo