Los gestos de Jorge Messi tras el Mundial de Qatar 2022 que volvieron a emocionar a los hinchas

La muerte de Jorge Messi , padre y representante de Lionel Messi, volvió a poner en circulación distintos recuerdos de uno de los momentos más importantes de la carrera del capitán argentino: la consagración en el Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas se viralizaron dos videos registrados durante los festejos posteriores a aquella histórica final.

Lionel Messi vuelve a Miami tras despedir a su padre y aún no tiene fecha para jugar

Las imágenes fueron grabadas por un hincha argentino y muestran a Jorge Messi mientras esperaba para ingresar al vestuario luego de que la Selección Argentina se consagrara campeona del mundo. En ese momento, algunos fanáticos que estaban en el lugar lo reconocieron y se acercaron para saludarlo.

Uno de los registros muestra al padre de Lionel aguardando en una zona cercana al vestuario. A pesar de la euforia que rodeaba al plantel argentino después de la victoria ante Francia, Jorge mantuvo su habitual perfil bajo.

En otro momento, un grupo de hinchas le pidió que firmara una camiseta . La respuesta y los gestos de Jorge Messi quedaron registrados por la cámara y, casi cuatro años después de aquella jornada, volvieron a cobrar protagonismo luego de conocerse su fallecimiento.

El material llamó especialmente la atención porque permite observar una faceta más íntima de la celebración del título mundial y de quien durante décadas acompañó a Lionel en su camino desde Rosario hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Encontré un video en galería. Una pequeña muestra gratis de lo que era Jorge Messi. En plena celebración por el título de Qatar 2022, le piden la firma en una camiseta y su reacción y gesto son instántaneos: “Yo no, ¿para qué me la vas a dar a mí”.



Figuró poco, casi nada, pero… pic.twitter.com/APzNzi97RQ — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) August 14, 2026

El hombre detrás de la carrera de Lionel

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario y fue una figura fundamental en la carrera de su hijo. Además de acompañarlo desde sus primeros pasos, fue su representante durante gran parte de su trayectoria profesional.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de cariño en el mundo del fútbol. La AFA, Barcelona, Newell's Old Boys, Real Madrid e Inter Miami, entre otras instituciones, expresaron sus condolencias a Lionel y a toda su familia.

En los últimos días también se conocieron nuevos detalles sobre la relación entre ambos. Lionel Messi publicó una emotiva carta en la que recordó a su padre como una figura central en su vida y carrera, y reconoció el profundo impacto que tuvo su muerte.

Así, aquellos registros de Qatar 2022, que en su momento quedaron como una escena más de los festejos argentinos, adquirieron ahora un valor especial: muestran a Jorge Messi acompañando a su hijo en la noche en la que finalmente pudo verlo campeón del mundo.