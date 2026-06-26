Universitario viajó a Mar del Plata en busca de la clasificación a los Cuartos de Final

Universitario intentará avanzar en el Torneo del Interior B visitando a Mar del Plata Club este sábado desde las 15,30.

Clasificación. Universitario jugará este sábado en Mar del Plata tratando de avanzar en el Torneo del Interior B.

El plantel Superior de Universitario Rugby Club emprendió viaje hacia Mar del Plata para disputar un compromiso decisivo por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Torneo del Interior B, una de las competencias más importantes del rugby argentino.

La delegación, integrada por 24 jugadores y siete miembros del staff técnico encabezado por Fernando "Yope" Torcivia, afrontará este nuevo desafío con la ilusión de conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará el próximo sábado, desde las 15:30 horas, frente a Mar del Plata Club, con el arbitraje de Francisco Tausch.

Para avanzar a la próxima instancia, Universitario deberá conseguir una victoria con punto bonus ofensivo, es decir, apoyando al menos cuatro tries, y además esperar que IPR Sporting no sume unidades en su encuentro frente a Tucumán Lawn Tennis.

De lograr la clasificación, el club sanjuanino disputará los cuartos de final el próximo 25 de julio, en condición de visitante, frente al primero de la Zona 6.

Hasta el momento, Universitario mostró un rendimiento competitivo en el torneo nacional. En su debut cayó por 18-10 frente a Tucumán Lawn Tennis como local y, posteriormente, igualó 41-41 ante IPR Sporting en Mar del Plata, resultado que le permitió llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada.