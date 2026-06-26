    • 26 de junio de 2026 - 11:46

    Mundial 2026: partidos de hoy viernes 26 de junio, horarios, TV y resultados en vivo

    La Copa del Mundo continúa con la definición de los grupos G, H e I. Destacan duelos como Uruguay vs España, Francia vs Noruega y Bélgica vs Nueva Zelanda, todos con clasificación en juego.

    noruega vs francia
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 sigue este viernes 26 de junio con una jornada decisiva de fase de grupos, donde se definen posiciones clave en las zonas G, H e I. Habrá seis encuentros con selecciones que buscan el pase a los 16avos de final.

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    Turquía.

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    Partidos de la tarde

    Noruega llega con puntaje ideal tras vencer a Irak y Senegal, mientras que Francia también ganó sus dos partidos y buscará cerrar como líder del grupo.

    Noruega vs Francia se podrá ver por TyC Sports y TyC Sports Play; Paramount Plus; DGO y Disney Premium. Igual que Senegal vs Irak.

    Partidos de la noche

    En el duelo más atractivo de la jornada, Uruguay llega obligado a sumar ante España para mantener chances de clasificación. El conjunto europeo, en tanto, busca asegurar el liderazgo del grupo. Los partidos se pueden ver por DGO y Paramount Plus.

    Partidos de la medianoche

    Bélgica y Egipto llegan con chances claras de clasificación, mientras que Nueva Zelanda e Irán buscan dar el golpe para meterse en la siguiente fase o aspirar a ser uno de los mejores terceros. Los partidos se pueden ver por las mismas plataformas digitales de los cotejos anteriores.

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