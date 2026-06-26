Mundial 2026: partidos de hoy viernes 26 de junio, horarios, TV y resultados en vivo

El Mundial 2026 sigue este viernes 26 de junio con una jornada decisiva de fase de grupos, donde se definen posiciones clave en las zonas G, H e I. Habrá seis encuentros con selecciones que buscan el pase a los 16avos de final.

Paraguay empató con Australia, quedó tercero en su grupo y espera rival para los 16avos del Mundial

Turquía le sacó el invicto a Estados Unidos en un partidazo agónico

Noruega llega con puntaje ideal tras vencer a Irak y Senegal, mientras que Francia también ganó sus dos partidos y buscará cerrar como líder del grupo.

Partidos de la noche

En el duelo más atractivo de la jornada, Uruguay llega obligado a sumar ante España para mantener chances de clasificación. El conjunto europeo, en tanto, busca asegurar el liderazgo del grupo. Los partidos se pueden ver por DGO y Paramount Plus.

Partidos de la medianoche

Bélgica y Egipto llegan con chances claras de clasificación, mientras que Nueva Zelanda e Irán buscan dar el golpe para meterse en la siguiente fase o aspirar a ser uno de los mejores terceros. Los partidos se pueden ver por las mismas plataformas digitales de los cotejos anteriores.