El estadio Cantoni será escenario de las finales del futsal sanjuanino

Este jueves comenzará la actividad en el estadio Cantoni con las finales en Reserva y Primera División desde las 21.

Agenda. El futsal de San Juan tendrá un fin de semana con finales en el Estadio Cantoni.

El Estadio Aldo Cantoni volverá a convertirse en el epicentro del deporte sanjuanino al recibir las finales de las categorías Primera, Reserva e Inferiores del futsal masculino. Durante tres jornadas, los mejores equipos de la temporada buscarán quedarse con el título en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la provincia.

El estadio provincial abrirá nuevamente sus puertas para albergar una definición que reunirá a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y familias, consolidando al Cantoni como la casa de los grandes eventos deportivos de San Juan.

La actividad comenzará el jueves 25 de junio con las finales de Reserva y Primera División. Desde las 21, La Gloria y Hualilán disputarán el encuentro decisivo de Reserva, mientras que a las 22:30 será el turno de la gran final de Primera División entre La Gloria y Barrio de Pie.

DOMINGO DE FUTSAL La definición continuará el domingo 28 de junio, cuando vuelvan a enfrentarse los finalistas de ambas categorías. A las 19 se jugará la final de Reserva entre La Gloria y Hualilán, mientras que a las 20:30 se disputará la final de Primera División entre La Gloria y Barrio de Pie.

Por su parte, las categorías formativas también tendrán su espacio en el mítico estadio sanjuanino.