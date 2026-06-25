El estadio Cantoni será escenario de las finales del futsal sanjuanino

El Estadio Aldo Cantoni volverá a convertirse en el epicentro del deporte sanjuanino al recibir las finales de las categorías Primera, Reserva e Inferiores del futsal masculino. Durante tres jornadas, los mejores equipos de la temporada buscarán quedarse con el título en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la provincia.
El estadio provincial abrirá nuevamente sus puertas para albergar una definición que reunirá a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y familias, consolidando al Cantoni como la casa de los grandes eventos deportivos de San Juan.
La actividad comenzará el jueves 25 de junio con las finales de Reserva y Primera División. Desde las 21, La Gloria y Hualilán disputarán el encuentro decisivo de Reserva, mientras que a las 22:30 será el turno de la gran final de Primera División entre La Gloria y Barrio de Pie.
DOMINGO DE FUTSAL
La definición continuará el domingo 28 de junio, cuando vuelvan a enfrentarse los finalistas de ambas categorías. A las 19 se jugará la final de Reserva entre La Gloria y Hualilán, mientras que a las 20:30 se disputará la final de Primera División entre La Gloria y Barrio de Pie.
Por su parte, las categorías formativas también tendrán su espacio en el mítico estadio sanjuanino.
El viernes 26 de junio se desarrollarán las finales de Inferiores con el siguiente cronograma:
Sub 13 | 20:30 horas: Barrio CGT vs Huarpes.
Sub 15 | 21:30 horas: Hualilán vs Huarpes.
Sub 17 | 22:30 horas: Barrio CGT vs Unión.
La realización de estas finales en el Estadio Aldo Cantoni reafirma la importancia de seguir generando espacios de jerarquía para el desarrollo del deporte local. Además de brindar un escenario acorde a la magnitud de las definiciones, permite que deportistas de todas las edades vivan la experiencia de competir en uno de los recintos deportivos más representativos de la provincia.