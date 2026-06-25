Costa de Marfil derrota por 1 a 0 a Curazao en la última fecha del Grupo E del Mundial

Costa de Marfil necesita ganar para meterse en la próxima instancia sin depender de lo que pase con Ecuador-Alemania. Juegan desde las 17.

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan este jueves en Filadelfia con el objetivo de avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido genera gran expectativa, ya que Ecuador sigue de cerca el resultado mientras disputa su propio duelo decisivo ante Alemania en New Jersey.

Ambos encuentros corresponden a la última jornada del grupo E en la primera fase del torneo, y el desenlace definirá el futuro de las tres selecciones en la competencia.

Costa de Marfil, dirigida por Yan Diomande, parte como favorita y ocupa el segundo lugar en la tabla, tras sumar 3 puntos gracias a su victoria por 1-0 sobre Ecuador en la primera fecha. Curazao, que participa por primera vez en un Mundial bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, suma un punto, obtenido también ante la selección ecuatoriana. Con poco más de 150.000 habitantes, Curazao es el país menos poblado en jugar un Mundial y afronta este reto como un sueño, a pesar de su duro debut en el torneo, donde cayó 7-1 frente a Alemania, selección que ya aseguró el primer puesto del grupo.

Este duelo se podrá ver a las 17:00 horas del miércoles en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Retransmisión: Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).