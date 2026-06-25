    • 25 de junio de 2026 - 13:33

    El CEF 20 de Santa Lucía se prepara para las finales del Apertura de hockey césped

    Santa Lucía será sede de la definición del torneo que es organizado por Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista.

    Definiciones. El complejo del CEF de Santa Lucía será escenario de las finales del Apertura.

    Definiciones. El complejo del CEF de Santa Lucía será escenario de las finales del Apertura.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Centro de Educación Física N° 20 en Santa Lucía será anfitrión este domingo 28 de junio de partidos correspondientes a las finales del Torneo Apertura 2026 que organiza Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista, con apoyo del Gobierno a través de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

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    Cronograma de partidos:

    Sub 14 A – 9:30 – Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Turquesa vs. San Juan Rugby Club (SJRC) Azul.

    Sub 16 A – 11:15 - UNSJ Turquesa vs. SJRC Azul.

    Sub 19 A – 13:00 – Universitario Amarillo vs. UNSJ Turquesa.

    Reserva – 14:45 – SJRC Azul vs. UNSJ Amarillo.

    Primera A – 16:30 – SJRC Azul vs. UNSJ Turquesa.

    En otros escenarios, durante el fin de semana también se jugarán partidos finales. El detalle es el siguiente:

    Viernes 26 junio

    Cancha: Unión Vecinal de Trinidad (UVT).

    Sub 12 – 20:00 – Jockey Club Verde vs. UVT Azul.

    Sub 12 – 21:00 – Jockey Club Azul vs. UVT Granate.

    Sábado 27 junio

    En Huazihul: Huazihul vs. Universitario Negro a las 16 en Primera A (promocional 2).

    En Richet Zapata: Richet Zapata vs. SJRC Blanco a las 16 en Primera A (promocional 1).

    En El Palomar, UNSJ: a las 9:30 en Sub 14 B, UVT Granate vs. Jockey Club; a las 11:15 en Sub 16 B, UVT Granate vs. Alfiles Negro; y a las 13 en Sub 19 B, UVT Granate vs. Universitario Negro.

    Domingo 28 junio

    En Lomas de Rivadavia: Quinta Estación vs. Jockey Club Verde a las 11 en Máster A (promocional 2).

    En Jockey Club: Jockey Club vs. UVT Azul a las 11 en Máster A (promocional 1).

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