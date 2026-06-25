El CEF 20 de Santa Lucía se prepara para las finales del Apertura de hockey césped

El Centro de Educación Física N° 20 en Santa Lucía será anfitrión este domingo 28 de junio de partidos correspondientes a las finales del Torneo Apertura 2026 que organiza Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista, con apoyo del Gobierno a través de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

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Primera A – 16:30 – SJRC Azul vs. UNSJ Turquesa.

En otros escenarios, durante el fin de semana también se jugarán partidos finales. El detalle es el siguiente:

Viernes 26 junio

Cancha: Unión Vecinal de Trinidad (UVT).

Sub 12 – 20:00 – Jockey Club Verde vs. UVT Azul.

Sub 12 – 21:00 – Jockey Club Azul vs. UVT Granate.

Sábado 27 junio

En Huazihul: Huazihul vs. Universitario Negro a las 16 en Primera A (promocional 2).

En Richet Zapata: Richet Zapata vs. SJRC Blanco a las 16 en Primera A (promocional 1).

En El Palomar, UNSJ: a las 9:30 en Sub 14 B, UVT Granate vs. Jockey Club; a las 11:15 en Sub 16 B, UVT Granate vs. Alfiles Negro; y a las 13 en Sub 19 B, UVT Granate vs. Universitario Negro.

Domingo 28 junio

En Lomas de Rivadavia: Quinta Estación vs. Jockey Club Verde a las 11 en Máster A (promocional 2).

En Jockey Club: Jockey Club vs. UVT Azul a las 11 en Máster A (promocional 1).