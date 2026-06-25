    • 25 de junio de 2026 - 13:32

    Las Panteras llegan a San Juan para un Triangular Internacional de Vóley

    Las Panteras se enfrentarán a los seleccionados de Chile y de Venezuela el 16 y 18 de julio en el estadio Aldo Cantoni.

    En San Juan. Las Panteras, con la sanjuanina Candelaria Herrera, jugarán en el Aldo Cantoni.

    En San Juan. Las Panteras, con la sanjuanina Candelaria Herrera, jugarán en el Aldo Cantoni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, volverá a presentarse en San Juan en el marco de un importante Triangular Internacional que reunirá además a los seleccionados de Chile y Venezuela. El certamen se disputará del 16 al 18 de julio y promete ser una verdadera fiesta deportiva en el Estadio Aldo Cantoni.

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    La provincia será nuevamente escenario de un evento de nivel internacional, reafirmando su posición como una de las plazas deportivas más importantes del país. Durante tres jornadas, el público sanjuanino tendrá la oportunidad de disfrutar de importantes encuentros con la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.

    El torneo contará con la participación de Argentina, Chile y Venezuela, tres selecciones que utilizarán esta competencia como preparación para sus próximos compromisos internacionales. En este contexto, Las Panteras buscarán continuar su crecimiento deportivo y fortalecer su nivel competitivo frente a rivales de jerarquía regional.

    La organización del certamen es fruto del trabajo conjunto entre la Federación del Voleibol Argentino, Federación Sanjuanina de Vóleibol, con el firme apoyo del Gobierno de San Juan y diversas instituciones y empresas que acompañan el desarrollo deportivo de la provincia.

    Con el acompañamiento del público local, el Triangular Internacional se perfila como uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario invernal sanjuanino, ofreciendo tres días de competencia de primer nivel y la posibilidad de ver en acción a las máximas representantes del vóley femenino argentino.

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