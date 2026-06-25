    • 25 de junio de 2026 - 08:01

    Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur

    El equipo africano hizo historia gracias al gol de Thapelo Maseko en el segundo tiempo.

    Sudáfrica.

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    Sudáfrica clasificó a la segunda fase de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Lo hizo al vencer 1-0 a Corea del Sur en la tercera fecha Mundial 2026, con gol de Thapelo Maseko en el Estadio de Monterrey. La obligación estaba del lado de ambos equipos, que necesitaban un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificación. Corea del Sur intentó imponer su velocidad por las bandas y su capacidad de presión, mientras Sudáfrica buscó hacerse fuerte desde la intensidad física y las transiciones rápidas.

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    El partido fue de mucha tensión, con pocas oportunidades claras y un duelo marcado por la lucha en el mediocampo. Sudáfrica encontró el gol que necesitaba y logró quedarse con la victoria, resultado que cambió la definición del grupo y dejó la tabla completamente determinada al finalizar la tercera fecha.

    Con estos resultados, México terminó la fase de grupos como líder invicto con nueve puntos, Sudáfrica finalizó segundo con cuatro unidades, mientras que Corea del Sur finalizó tercero con tres puntos a expensas de ser uno de los mejores de su casilla, entre todos los grupos del Mundial 2026, para clasificar a los dieciseisavos. República Checa quedó última del grupo A con una unidad, eliminada del torneo.

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