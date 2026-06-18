    • 18 de junio de 2026 - 13:30

    Santa Lucía vivió una emotiva Promesa de Lealtad a la Bandera con alumnos y personas mayores

    La ceremonia se realizó en la plaza departamental de Santa Lucía y reunió a estudiantes de nivel primario y secundario, además de adultos mayores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las actividades por el Día de la Bandera, la plaza departamental de Santa Lucía fue escenario de una emotiva ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, protagonizada por alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, estudiantes de cuarto año del nivel secundario y personas mayores del departamento.

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    El acto fue encabezado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; y la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollens. También participaron legisladores provinciales y nacionales.

    Durante la ceremonia, cientos de estudiantes reafirmaron su compromiso con los valores que representa el principal símbolo patrio. Uno de los momentos más destacados fue la participación de personas mayores, quienes renovaron su promesa en un gesto cargado de emoción y sentido de pertenencia.

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    En su discurso, Orrego destacó la trascendencia de la jornada para quienes realizaron la promesa y aseguró que se trata de una experiencia que permanecerá en la memoria de los participantes. Además, transmitió el saludo del gobernador Marcelo Orrego y de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes no pudieron asistir debido a compromisos de gestión fuera de la provincia.

    El jefe comunal invitó a reflexionar sobre el significado de la Bandera Argentina y recordó el legado de Manuel Belgrano, al tiempo que remarcó la importancia de la educación como herramienta fundamental para construir una sociedad con más oportunidades.

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    Asimismo, valoró el aporte diario de los vecinos de Santa Lucía al crecimiento de la comunidad y sostuvo que el desarrollo de la patria se construye a partir del compromiso ciudadano, el trabajo y el esfuerzo colectivo.

    La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, supervisores, directivos escolares, docentes y representantes de distintas instituciones. Las familias acompañaron a los estudiantes en una jornada marcada por el orgullo, la emoción y la reafirmación de los valores de identidad y pertenencia que simboliza la enseña nacional.

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