    • 27 de julio de 2026 - 19:08

    Incendio en Santa Lucía: una familia con tres niños, incluida una beba de 7 meses, logró escapar de las llamas

    El fuego destruyó parte de una precaria vivienda del asentamiento Pedro Echagüe. Bomberos Voluntarios rescataron a los cinco integrantes de la familia y evitaron una tragedia mayor.

    Uno de los bomberos extinguiendo el fuego antes de que se propagara.

    Uno de los bomberos extinguiendo el fuego antes de que se propagara.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El desesperante pedido de auxilio llegó minutos después de las 16 horas. Del otro lado de la línea, un padre de familia alertaba que su casa estaba envuelta en llamas. En cuestión de minutos, la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía evitó una tragedia y permitió rescatar sanos y salvos a una pareja y a sus tres hijos, entre ellos una beba de apenas 7 meses.

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    El dramático episodio ocurrió en el asentamiento Pedro Echagüe, de acuerdo a lo que relataron fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO.

    Según las primeras informaciones, el incendio se habría iniciado por un cortocircuito en la habitación matrimonial, aunque esto será materia de investigación a través de las pericias correspondientes.

    Lo cierto es que en pocos instantes, el fuego avanzó hacia el baño y comenzó a consumir la precaria construcción, levantada con adobe, cañas, palos y nylon, materiales altamente inflamables que favorecieron la propagación de las llamas.

    Al arribar al lugar, los integrantes del Cuartel 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía actuaron de inmediato para poner a salvo a Rubén Rodríguez, de 29 años, su esposa y sus tres hijos: dos niños de 5 y 9 años, y una beba de apenas 7 meses.

    El fuego dejó la vivienda inhabitable

    Tras rescatar a la familia, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio antes de que alcanzara el resto de la vivienda o se propagara a construcciones vecinas.

    A pesar de la violencia del siniestro, no hubo personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, los daños materiales fueron de gran magnitud: la habitación principal y el baño quedaron completamente destruidos y la estructura de la vivienda resultó seriamente comprometida, por lo que fue declarada inhabitable.

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