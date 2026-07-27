Detuvieron a la madre de la nena que murió en Villa Gesell: la acusan de abandono de persona seguido de muerte

Lucía Sosa, de 44 años, fue arrestada por orden de la Justicia en el marco de la investigación por la muerte de su hija. El miércoles declarará como testigo uno de sus hijos, quien había apuntado contra ella.

Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo

La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell dio un giro este lunes con la detención de su madre, Lucía Sosa, de 44 años, acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La medida fue ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, que encabeza el fiscal Juan Pablo Calderón, quien desde el fallecimiento de la menor, ocurrido el 21 de julio, busca esclarecer las circunstancias del caso.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores junto con la Sub DDI de Villa Gesell, con autorización del juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli. Tras su arresto, la mujer quedó alojada en una dependencia policial y permanecerá a disposición del magistrado y de la fiscalía que lleva adelante la investigación.

Una declaración que puede ser determinante La detención se concretó a pocas horas de una instancia considerada clave para la causa. Este miércoles está prevista la declaración testimonial de Lucas Ruiz, de 17 años, uno de los hijos biológicos de Sosa.

El adolescente había cobrado notoriedad días atrás al responsabilizar públicamente a su madre por la muerte de sus tres hermanas y reclamar que permaneciera "presa o en un psiquiátrico". Ahora, los investigadores esperan que su testimonio aporte información relevante sobre el entorno familiar, los antecedentes de la acusada y las condiciones en las que vivía la menor.