    • 27 de julio de 2026 - 18:54

    Detuvieron a la madre de la nena que murió en Villa Gesell: la acusan de abandono de persona seguido de muerte

    Lucía Sosa, de 44 años, fue arrestada por orden de la Justicia en el marco de la investigación por la muerte de su hija. El miércoles declarará como testigo uno de sus hijos, quien había apuntado contra ella.

    Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo

    Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    la trama detras de la muerte de la nena de dos anos en villa gesell y los oscuros detalles que rodean al caso

    La trama detrás de la muerte de la nena de dos años en Villa Gesell y los oscuros detalles que rodean al caso
    IMAGEN ILUSTRATIVA. 

    Apuñaló a un joven, lo condenaron a prisión efectiva, pero cumplirá la pena en su casa

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores junto con la Sub DDI de Villa Gesell, con autorización del juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli. Tras su arresto, la mujer quedó alojada en una dependencia policial y permanecerá a disposición del magistrado y de la fiscalía que lleva adelante la investigación.

    Una declaración que puede ser determinante

    La detención se concretó a pocas horas de una instancia considerada clave para la causa. Este miércoles está prevista la declaración testimonial de Lucas Ruiz, de 17 años, uno de los hijos biológicos de Sosa.

    El adolescente había cobrado notoriedad días atrás al responsabilizar públicamente a su madre por la muerte de sus tres hermanas y reclamar que permaneciera "presa o en un psiquiátrico". Ahora, los investigadores esperan que su testimonio aporte información relevante sobre el entorno familiar, los antecedentes de la acusada y las condiciones en las que vivía la menor.

    Con la madre detenida y nuevas pruebas en análisis, la fiscalía busca reconstruir los hechos que derivaron en la muerte de la niña y determinar las responsabilidades penales en un caso que generó una fuerte conmoción en Villa Gesell.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cayo una banda que seducia a hombres en boliches de palermo, los drogaba y los devalijaba

    Cayó una banda que seducía a hombres en boliches de Palermo, los drogaba y los devalijaba

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tragedia en el futbol: murio un jugador de 20 anos tras un accidente de transito

    Tragedia en el fútbol: murió un jugador de 20 años tras un accidente de tránsito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cinco muertes en 128 dias y en un tramo de 7 kilometros: otra vez una tragedia en ruta 20 destruye a caucete

    Cinco muertes en 128 días y en un tramo de 7 kilómetros: otra vez una tragedia en Ruta 20 destruye a Caucete

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el comunicado de barracas central tras la denuncia por violencia de genero contra el futbolista gonzalo morales

    El comunicado de Barracas Central tras la denuncia por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales

    Por Redacción Diario de Cuyo