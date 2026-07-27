    • 27 de julio de 2026 - 20:56

    Investigan la muerte de una anciana tras un intento de robo en una vivienda de Santa Lucía

    La mujer, que habría tenido alrededor de 90 años, fue encontrada sin vida cuando la Policía acudió por un robo en su domicilio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia investiga la muerte de una mujer de más aproximadamente 90 años, luego de que fuera hallada sin vida en el interior de su vivienda en Santa Lucía, en el marco de un procedimiento policial por un presunto robo.

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    El hecho ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre calle Zuviría, en el barrio Alberdi.

    De acuerdo con las primeras informaciones, un vecino observó a dos hombres retirando una heladera del domicilio de la anciana. Ante la sospecha de que se trataba de un robo, intervino y dio aviso al sistema de emergencias 911.

    Cuando el personal policial ingresó a la vivienda para verificar la situación, encontró a la propietaria sin signos vitales.

    La investigación está en marcha

    Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones Central, efectivos de la Comisaría 5ª y funcionarios de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

    Los investigadores trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento de la mujer y establecer si su muerte guarda relación con el intento de robo o si se produjo por causas naturales y esa situación fue aprovechada por los delincuentes para sustraer bienes de la vivienda.

    El inmueble permaneció bajo custodia policial mientras se realizaban las pericias correspondientes. La autopsia y el resto de las medidas investigativas serán determinantes para establecer la causa de muerte de la anciana y definir si corresponde investigar un homicidio o un hecho de robo sin vínculo con el fallecimiento.

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