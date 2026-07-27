    • 27 de julio de 2026 - 21:19

    Comienza el juicio contra el gendarme sanjuanino que mató a un ladrón: determinarán si actuó en legítima defensa

    Fabricio Cortéz enfrenta un juicio oral por la muerte de un delincuente al que sorprendió robando cables frente a su casa. La Fiscalía lo acusa de homicidio, mientras que la defensa sostiene que disparó para proteger su vida.

    Fabricio Cortéz, está detenido hace tres años, acusado de homicidio. Imagen mejorada con IA.&nbsp;

    Fabricio Cortéz, está detenido hace tres años, acusado de homicidio. Imagen mejorada con IA. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de más de tres años del hecho que cambió su vida, el gendarme sanjuanino Fabricio Cortéz comenzará a ser juzgado en Rosario, acusado de haber matado a un delincuente al que sorprendió robando cables frente a su vivienda. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio, mientras que la defensa asegura que el efectivo actuó en legítima defensa tras ser atacado con un cuchillo.

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    Cortéz había llegado pocos meses antes a Rosario como parte del refuerzo de fuerzas federales desplegado para combatir el narcotráfico en esa ciudad. La noche del 5 de abril de 2023, al advertir un robo en las inmediaciones de su domicilio, intervino para impedir el delito y terminó disparándole a uno de los sospechosos, quien murió poco después.

    Desde aquel episodio permanece detenido y afrontó más de dos años de prisión preventiva. Ahora será un tribunal el encargado de determinar si su accionar estuvo justificado o si incurrió en un delito.

    La defensa sostiene que el gendarme fue atacado

    Según la versión de la familia y de su abogado defensor, Carlos Varela, Cortéz se identificó como integrante de Gendarmería Nacional cuando sorprendió a los delincuentes robando cables en el barrio La Cerámica.

    En ese momento, siempre de acuerdo con la defensa, uno de los sospechosos lo amenazó con un cuchillo mientras otro alentaba el ataque. Ante el riesgo inminente, el gendarme efectuó un disparo para proteger su vida.

    Su hermano, José Cortéz, aseguró que el efectivo no abandonó la escena tras el disparo, sino que asistió al herido, pidió una ambulancia y dio aviso a la Policía.

    La discusión se centra en cómo ocurrió el disparo

    Uno de los aspectos centrales del juicio será determinar en qué circunstancias se efectuó el disparo fatal.

    La defensa sostiene que las primeras hipótesis de la investigación fueron descartadas por las pericias. Inicialmente se afirmaba que Cortéz había perseguido al ladrón varios metros antes de dispararle cuando ya estaba reducido, aunque luego esa reconstrucción fue modificada.

    Según el abogado, los estudios balísticos indican que la trayectoria del proyectil es incompatible con esa versión y respaldan la hipótesis de que el disparo ocurrió durante el enfrentamiento, cuando el sospechoso avanzaba armado con un cuchillo.

    Un juicio con más de 20 testigos

    Durante el debate oral declararán alrededor de 20 testigos y se incorporarán imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona, que registraron parte de la secuencia.

    La acusación llegará al juicio bajo la figura de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la defensa buscará demostrar que el gendarme sanjuanino actuó en cumplimiento de su deber y en una situación de legítima defensa.

    El fallo será determinante para definir la responsabilidad penal de Cortéz en un caso que reabrió el debate sobre el uso de la fuerza por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad cuando intervienen para impedir un delito.

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