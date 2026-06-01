En julio, empezará el juicio contra el gendarme sanjuanino acusado de matar por la espalda a un ladrón en Rosario

Tras estar tres años preso, según la familia, de forma injustificada, el 27 de julio iniciará el juicio contra el gendarme sanjuanino, Fabricio Cortéz, detenido e investigado por matar a un ladrón por la espalda en Rosario . DIARIO DE CUYO habló con su hermano, José, quien dio detalles de la búsqueda de justicia que tuvieron por estos años con el caso.

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El caso de Cortéz es una verdadera encrucijada. Tras el crimen de Marcelo "Pericle" Flores, el muchacho que se encontraba robando cables alrededor de las 20.20 del miércoles 5 de abril de 2023, en calle Medrano al 2300, en el barrio La Cerámica, la fiscal del caso, Gisela Paolicelli , denunció que hubo irregularidades en el procedimiento, tanto en comunicar la situación a la fiscaía como preservar la escena del crimen.

Tras realizar la investigación previa, según los reportes de los medios rosarinos, la fiscal achacó al uniformado sanjuanino el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego , convencidas de que las pruebas registraron que el detenido disparó a sangre fría.

Para la familia del imputado, según expresó José Cortéz a este diario, nunca ocurrió esa situación, sino que su hermano se defendió de un ataque. Para ellos, Flores no estaba solo, sino que actuó en el robo con otras dos personas: una de ellas trató de amedrentar al gendarme con un arma y este disparó como respuesta.

"Hubo demoras en las pericias, la reconstrucción del hecho se realizó un año y medio después y se habló de cuatro lugares diferentes como la escena del crimen", expresó con fastidio José Cortéz. "Hubo demoras en las pericias, la reconstrucción del hecho se realizó un año y medio después y se habló de cuatro lugares diferentes como la escena del crimen", expresó con fastidio José Cortéz.

Un factor clave en la demora del juicio, para la familia de Cortéz, fue la muerte de la primera fiscal del caso. La fiscal Gisela Paoliccelli, de 44 años, murió la mañana del 5 de septiembre de 2025, a raíz de una dura enfermedad. Esto derivó en que asumiera la investigación una nueva fiscal, que debía interiorisarse en la causa.

La fiscal María de los Angeles Granato tiene una expectativa de pena de 12 años de prisión para el efectivo de Gendarmería Nacional. La jueza de Primera Instancia, Ebe Marcogliese, aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía y convalidó esa acusación por la que será juzgado el integrante de la fuerza federal.

En tanto que la defensa, ejercida por el abogado particular Carlos Varela, plantea que se trató de un caso de legítima defensa en el ejercicio de la función y buscará la absolución. Un dato destacado es que el primero en llevar la defensa del gendarme fue el doctor Fernando Soto, abogado del policía Luis Chocobar (el policía juzgado por matar a un menor tras un robo en CABA), ex funcionario de Seguridad de la Nación y ahora asesor de Patricia Bullrich en el Senado.

"El doctor Soto me dijo que para que avanzaramos en la causa debiamos tener un abogado en Rosario", dijo José. El letrado Varela, de reconocida trayectoria en aquella ciudad de Santa Fe, se ofreció a hacerlo sin cobrar honorarios cuando se enteró de la causa y sigue en la defensa hasta la actualidad.

La libertad frente a la culpabilidad, el dilema que afrontó Cortéz

Uno de los puntos más críticos del caso es la firme postura de Fabricio de no aceptar un juicio abreviado. Según relató su abogado, Varela,en una entrevista en Radio 2, existió en su momento una propuesta para que el acusado recuperara su libertad de forma inmediata si se reconocía culpable. No obstante, el gendarme rechazó la oferta, aferrándose a su inocencia y prefiriendo soportar la cárcel antes que cargar con una "mancha" por un delito que asegura no haber cometido.

La defensa sostiene que Fabricio actuó en cumplimiento del deber o en defensa de terceros, una postura que esperan dejar clara durante las audiencias de debate. "Se puede ir contra todo, pero no se puede ir en contra de la verdad", afirmó Varela, quien describió la situación actual como una "oscuridad total" y una "encerrona" judicial.

En tanto, el hermano del imputado dijo a este diario que su hermano enfrentó 10 audiencias durante estos tres años para tratar de revocar la prisión preventiva, sin suerte alguna. También se quejó porque cuando hacían la renovación de la medida coercitiva, siempre daban el máximo.

"Lo han destruído psicológicamente, tiene mucho miedo con lo que vaya a pasar con esta causa", señaló José. "Lo han destruído psicológicamente, tiene mucho miedo con lo que vaya a pasar con esta causa", señaló José.

Hace unas dos semanas, hubo un último intento para que el acusado llegue a juicio en libertad, pagando una fianza, pero fue rechazada.

El gendarme sanjuanino se encuentra detenido en la Unidad N°3 de Rosario, anteriormente estuvo preso en otros dos complejos carcelarios de máxima seguridad, indicó su hermano. Cuando ocurrió el crimen, su pareja, y sus hijos, ahora de cinco y 12 años se volvieron para Jáchal y mantienen un contacto con el imputado por llamada telefónica. Su hermano José, cuando tiene tiempo por su trabajo también como gendarme, lo visita en la unidad penal de Rosario.

El 27 de julio comienza el juicio y terminaría el 3 de agosto, fecha que se estima, Fabricio Cortéz conocerá su futuro procesal y se sabrá si continúa detenido o recupera su libertad.