Pidieron que el policía Gabriel Riveros borre las publicaciones contra Walter Martínez, se retracte y pague una multa de $80.000

El juicio por injurias contra el ex policía e influencer Gabriel Riveros entró en su etapa decisiva y este viernes la querella solicitó la pena máxima prevista en el artículo 110 del Código Penal argentino, en el marco de la denuncia impulsada por el ex jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez.

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Durante la audiencia realizada en la Sala 2 de Tribunales, los abogados querellantes Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz reclamaron que Riveros sea condenado por las publicaciones difundidas en redes sociales donde vinculó a Martínez con presuntos hechos de corrupción durante su paso por la fuerza policial.

Además de la multa prevista por la legislación vigente para este tipo de delitos, la parte acusadora pidió una serie de medidas accesorias: el cese inmediato de toda conducta considerada difamatoria, la retractación pública en las mismas plataformas y con el mismo alcance utilizado para las publicaciones cuestionadas, la eliminación de los contenidos ofensivos y la prohibición absoluta de reiterar ataques similares contra el ex jefe policial.

En paralelo, los letrados solicitaron una multa de 20.000 pesos por cada hecho de injuria, como son cuatro en concurso real, el moto alcanza los 80.000 pesos, como castigo económico.

La querella también solicitó que, en caso de condena, la sentencia sea comunicada oficialmente a las plataformas Facebook, Instagram y TikTok, donde Riveros difundía habitualmente sus videos y denuncias.

El veredicto será dado a conocer el próximo martes 2 de junio, a las 11 horas, por el juez Matías Parrón, quien quedó a cargo del debate oral en esta causa de acción privada, una modalidad particular dentro del sistema penal donde no interviene el Ministerio Público Fiscal y la acusación es sostenida directamente por la parte denunciante.

Las pruebas del caso contra el ex policía Riveros

Durante el proceso judicial, los representantes legales de Martínez incorporaron publicaciones, videos y documentación vinculada a la carrera policial de Riveros, además de informes relacionados con la causa por desvío de fondos que terminó con la condena del ex tesorero policial Oscar Vanetti.

Según sostuvo la querella, las pruebas buscan demostrar que Luis Walter Martínez nunca estuvo imputado ni formalmente acusado en ese expediente, pese a haber sido mencionado reiteradamente por el influencer en sus redes sociales.

Riveros, por su parte, defendió sus expresiones ante el tribunal y aseguró que sus publicaciones estaban basadas en cuestionamientos hacia la gestión policial de aquellos años. Sin embargo, trascendió que durante esta etapa del juicio no presentó documentación que respaldara sus acusaciones.