Lo pararon en un operativo y comenzó a insultar a los policías: iba en una moto robada

El sospechoso circulaba en una motocicleta sin patente y terminó detenido cuando los efectivos descubrieron que tenía pedido de secuestro por un robo cometido en Chimbas.

Un joven terminó detenido en Médano de Oro luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta robada y protagonizar un tenso cruce con efectivos policiales durante un operativo de prevención.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Operativa Médano de Oro y de la Subcomisaría Médano de Oro en la intersección de Calle 14 y América, mientras los uniformados desarrollaban recorridas preventivas por la zona.

Según informaron fuentes policiales, al entrevistar al conductor de una motocicleta Gilera Smash 110 cc color azul y negro, sin dominio colocado, los efectivos advirtieron una actitud agresiva: el joven insultaba constantemente al personal y no pudo acreditar la propiedad del rodado.

Ante las sospechas, los policías consultaron el sistema SIFCOF y confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en enero de 2026 en el Loteo San Felipe 1, en jurisdicción de la Comisaría 26° de Chimbas.

Por directivas judiciales se dispuso la detención del sospechoso, menor de edadd, quien quedó vinculado a una causa por robo agravado.