    • 26 de mayo de 2026 - 13:56

    Lo pararon en un operativo y comenzó a insultar a los policías: iba en una moto robada

    El sospechoso circulaba en una motocicleta sin patente y terminó detenido cuando los efectivos descubrieron que tenía pedido de secuestro por un robo cometido en Chimbas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven terminó detenido en Médano de Oro luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta robada y protagonizar un tenso cruce con efectivos policiales durante un operativo de prevención.

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    El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Operativa Médano de Oro y de la Subcomisaría Médano de Oro en la intersección de Calle 14 y América, mientras los uniformados desarrollaban recorridas preventivas por la zona.

    Según informaron fuentes policiales, al entrevistar al conductor de una motocicleta Gilera Smash 110 cc color azul y negro, sin dominio colocado, los efectivos advirtieron una actitud agresiva: el joven insultaba constantemente al personal y no pudo acreditar la propiedad del rodado.

    Ante las sospechas, los policías consultaron el sistema SIFCOF y confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en enero de 2026 en el Loteo San Felipe 1, en jurisdicción de la Comisaría 26° de Chimbas.

    Por directivas judiciales se dispuso la detención del sospechoso, menor de edadd, quien quedó vinculado a una causa por robo agravado.

    El joven fue puesto a disposición del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia y en las próximas horas deberá prestar declaración ante la Justicia.

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