Una mujer de 59 años fue hallada sin vida este lunes en el interior de su vivienda

Conmoción por el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición

Compartir







Una mujer de 59 años fue hallada sin vida este lunes en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Orenczuk de Campo Viera, Misiones. Según las primeras averiguaciones, no se constataron signos de violencia en el lugar y no se descarta que se haya tratado de una muerte natural.

El hecho se conoció cerca de las 18, luego de que una mujer de 61 años se presentara en sede policial manifestando su preocupación debido a que desde hacía varios días no lograba comunicarse con su hermana, quien además padecía problemas cardíacos y esquizofrenia.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al domicilio señalado, donde encontraron a la mujer tendida sobre una cama y sin signos vitales, hallándose el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Campo Viera, Bomberos y personal de la División Morguera.