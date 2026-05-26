    • 26 de mayo de 2026 - 13:41

    Un nene bajó en bicicleta por una lomada, no pudo frenar y murió atropellado

    El chico ingresó a la traza principal del ramal Pilar y fue embestido por un Volkswagen Vento. El conductor quedó imputado por homicidio culposo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de 9 años bajó en bicicleta por una lomada de la autopista Panamericana, no pudo frenar y murió atropellado por un auto. El brutal accidente ocurrió este domingo en Pilar.

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    El hecho ocurrió cerca de las 20:30 en el kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a provincia. Según informaron fuentes policiales, el chico, Benjamín Díaz, iba en una bicicleta rodado 16 y, por motivos que aún se investigan, se tiró desde una lomada en la colectora y no pudo frenar a tiempo. Así, ingresó de manera repentina a la traza principal de la autopista.

    En ese momento, un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido, conducido por J.N.G. (29), no logró esquivar al chico y lo embistió. El impacto fue fatal: Benjamín murió en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la bicicleta terminó en la banquina.

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    El lugar donde ocurri&oacute; el accidente. (Foto: TN).

    El lugar donde ocurrió el accidente. (Foto: TN).

    Tras el accidente, personal de la Comisaría Pilar 7ma y peritos viales trabajaron en el lugar. Se preservó la escena y se implementó un bypass en el Puente Kansas para desviar el tránsito, que recién se normalizó cerca de las 22:40.

    La UFI de turno de Pilar interviene en la causa, caratulada como homicidio culposo. El conductor del auto, domiciliado en Derqui, quedó imputado y a disposición de la Justicia, según informaron fuentes policiales.

    La noticia generó conmoción entre los vecinos de la zona, que se acercaron al lugar del hecho. Benjamín vivía en la calle Mónaco al 2800, en Pilar, y vestía un pantalón gris y buzo negro al momento del accidente.

    Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro y tomaron testimonio a quienes presenciaron la secuencia.

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