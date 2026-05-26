Murió una atleta de 28 años por hipotermia en plena competencia

La organización atribuyó la muerte a una “hipotermia inducida por el esfuerzo” y investiga si la ola de calor influyó en el colapso.

Una joven de 28 años falleció durante una prueba de Hyrox celebrada en Lyon, en un suceso que la organización atribuyó a una “hipotermia inducida por el esfuerzo”. La atleta, de nacionalidad francesa, se desplomó en la pista mientras corría y fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció pese a las maniobras médicas. Los hechos ocurrieron el domingo.

Según el diario Le Figaro, la deportista ingresó en estado crítico tras el colapso y el hospital no pudo salvarla. La noticia fue confirmada por la organización de Hyrox Francia, que difundió los primeros datos y trasladó la información a la agencia AFP, según fuentes oficiales; el caso desencadenó investigaciones internas.

Detalles del entorno Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, dijo a la AFP que el recinto ‘tenía una temperatura “de entre 18 y 20 grados”’ y una humedad prevista entre ‘el 65% y el 79%’. Además señaló que había ‘múltiples’ puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido, según el comunicado.

En su respuesta, Villalongue lanzó una dura apreciación: “Es incomprensible. En estas condiciones, nos preguntamos cómo es posible (...) Creo que o bien los deportistas llegaron allí después de haber ‘permanecido demasiado tiempo al sol o bien no habían bebido lo suficiente’”. Antes, la organización ya había señalado que fuera del recinto las temperaturas alcanzaban 31 grados.

Investigación y consecuencias La muerte de la atleta de 28 años abrió un procedimiento interno y la organización dijo que colaborará con las autoridades sanitarias y policiales para esclarecer lo ocurrido. Hyrox, disciplina de moda con pruebas de resistencia y fuerza, atrae a corredores amateurs y profesionales; los organizadores prometieron revisar protocolos de seguridad e hidratación tras este trágico suceso.