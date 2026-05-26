    • 26 de mayo de 2026 - 13:43

    Murió una atleta de 28 años por hipotermia en plena competencia

    La organización atribuyó la muerte a una “hipotermia inducida por el esfuerzo” y investiga si la ola de calor influyó en el colapso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven de 28 años falleció durante una prueba de Hyrox celebrada en Lyon, en un suceso que la organización atribuyó a una “hipotermia inducida por el esfuerzo”. La atleta, de nacionalidad francesa, se desplomó en la pista mientras corría y fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció pese a las maniobras médicas. Los hechos ocurrieron el domingo.

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    Según el diario Le Figaro, la deportista ingresó en estado crítico tras el colapso y el hospital no pudo salvarla. La noticia fue confirmada por la organización de Hyrox Francia, que difundió los primeros datos y trasladó la información a la agencia AFP, según fuentes oficiales; el caso desencadenó investigaciones internas.

    Detalles del entorno

    Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, dijo a la AFP que el recinto ‘tenía una temperatura “de entre 18 y 20 grados”’ y una humedad prevista entre ‘el 65% y el 79%’. Además señaló que había ‘múltiples’ puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido, según el comunicado.

    En su respuesta, Villalongue lanzó una dura apreciación: “Es incomprensible. En estas condiciones, nos preguntamos cómo es posible (...) Creo que o bien los deportistas llegaron allí después de haber ‘permanecido demasiado tiempo al sol o bien no habían bebido lo suficiente’”. Antes, la organización ya había señalado que fuera del recinto las temperaturas alcanzaban 31 grados.

    Investigación y consecuencias

    La muerte de la atleta de 28 años abrió un procedimiento interno y la organización dijo que colaborará con las autoridades sanitarias y policiales para esclarecer lo ocurrido. Hyrox, disciplina de moda con pruebas de resistencia y fuerza, atrae a corredores amateurs y profesionales; los organizadores prometieron revisar protocolos de seguridad e hidratación tras este trágico suceso.

    Los responsables del evento destacaron que en el interior las condiciones estaban controladas y que existían puntos de asistencia médica. No obstante, fuentes médicas consultadas por el diario Le Figaro confirmaron que la víctima ingresó en estado crítico y que los intentos de reanimación en el hospital no tuvieron éxito.

    Organizadores, participantes y público quedaron conmocionados por el desenlace. Desde Hyrox Francia expresaron su pesar y anunciaron apoyo a la familia de la atleta de 28 años que falleció. El suceso reaviva el debate sobre la preparación física, la hidratación y los riesgos de combinar calor extremo con pruebas de alta exigencia.

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