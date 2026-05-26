Murió una atleta de 28 años por hipotermia en plena competencia

Una joven de 28 años falleció durante una prueba de Hyrox celebrada en Lyon, en un suceso que la organización atribuyó a una “hipotermia inducida por el esfuerzo”. La atleta, de nacionalidad francesa, se desplomó en la pista mientras corría y fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció pese a las maniobras médicas. Los hechos ocurrieron el domingo.
Según el diario Le Figaro, la deportista ingresó en estado crítico tras el colapso y el hospital no pudo salvarla. La noticia fue confirmada por la organización de Hyrox Francia, que difundió los primeros datos y trasladó la información a la agencia AFP, según fuentes oficiales; el caso desencadenó investigaciones internas.
Detalles del entorno
Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, dijo a la AFP que el recinto ‘tenía una temperatura “de entre 18 y 20 grados”’ y una humedad prevista entre ‘el 65% y el 79%’. Además señaló que había ‘múltiples’ puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido, según el comunicado.
En su respuesta, Villalongue lanzó una dura apreciación: “Es incomprensible. En estas condiciones, nos preguntamos cómo es posible (...) Creo que o bien los deportistas llegaron allí después de haber ‘permanecido demasiado tiempo al sol o bien no habían bebido lo suficiente’”. Antes, la organización ya había señalado que fuera del recinto las temperaturas alcanzaban 31 grados.
Investigación y consecuencias
La muerte de la atleta de 28 años abrió un procedimiento interno y la organización dijo que colaborará con las autoridades sanitarias y policiales para esclarecer lo ocurrido. Hyrox, disciplina de moda con pruebas de resistencia y fuerza, atrae a corredores amateurs y profesionales; los organizadores prometieron revisar protocolos de seguridad e hidratación tras este trágico suceso.
Los responsables del evento destacaron que en el interior las condiciones estaban controladas y que existían puntos de asistencia médica. No obstante, fuentes médicas consultadas por el diario Le Figaro confirmaron que la víctima ingresó en estado crítico y que los intentos de reanimación en el hospital no tuvieron éxito.
Organizadores, participantes y público quedaron conmocionados por el desenlace. Desde Hyrox Francia expresaron su pesar y anunciaron apoyo a la familia de la atleta de 28 años que falleció. El suceso reaviva el debate sobre la preparación física, la hidratación y los riesgos de combinar calor extremo con pruebas de alta exigencia.