Detuvieron a una pareja en Chimbas tras disparar contra un patrullero: secuestraron una pistola y balas

El operativo ocurrió en Villa del Sur. Un joven de 22 años quedó vinculado a una causa por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego y abuso de arma.

Una pareja fue detenida durante la madrugada de este miércoles en Chimbas luego de un violento episodio en el que un hombre habría efectuado disparos contra un móvil policial. En el procedimiento, además, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y municiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:20 en Villa del Sur, cuando personal del Comando Radioeléctrico Central fue enviado al interior del barrio tras un llamado de alerta. Mientras realizaban recorridas por calle Benavídez, los uniformados advirtieron movimientos sospechosos frente a una vivienda y, según informaron fuentes policiales, un sujeto abrió fuego contra el patrullero desde la vereda.

Ante esa situación, los efectivos solicitaron apoyo e ingresaron al domicilio. Allí se produjo otro momento de tensión cuando, de acuerdo al parte oficial, el hombre soltó un perro dogo que atacó a uno de los policías. Frente a la agresión del animal, un efectivo realizó un disparo disuasivo para detener el avance del perro, que finalmente fue reducido y encerrado en el baño de la casa.

El sospechoso, identificado por el apellido Quiroga, de 22 años, fue aprehendido tras mostrarse agresivo con el personal policial. En la vivienda también se encontraba una joven de apellido Carrizo, de 23 años, señalada por entorpecer el procedimiento, por lo que también quedó detenida.

Durante las pericias realizadas en el lugar, personal de Criminalística encontró vainas servidas sobre la mesa del comedor, cartuchos en la vereda y una pistola FM Browning calibre 9 milímetros con cargador colocado y diez municiones, una de ellas en recámara.