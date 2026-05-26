    • 26 de mayo de 2026 - 18:01

    Condenaron a "El Gordo Herrera" por robar dinero y una cámara profesional en Chimbas

    El delincuente, de 40 años y con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue detenido tras un allanamiento en Villa Sarmiento. Recuperaron parte de los elementos sustraídos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Gordo Herrera” fue condenado por el robo de dinero en efectivo y un equipo fotográfico profesional perteneciente a un vecino del departamento Chimbas.

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    La investigación estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones Central D-5 y se inició luego de la denuncia presentada por la víctima, quien aseguró haber sufrido la sustracción de efectivo y de una cámara fotográfica con varios accesorios.

    De acuerdo con la denuncia, el damnificado sospechaba de una persona con la que había generado un vínculo de confianza días antes del hecho, dato que resultó clave para avanzar con la pesquisa.

    Con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, los investigadores lograron identificar al presunto autor del robo, un hombre de 40 años con antecedentes penales, conocido como “El Gordo Herrera”.

    El pasado 23 de mayo, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de Villa Sarmiento, donde concretaron la detención del sospechoso. Durante el procedimiento también secuestraron la cámara fotográfica denunciada y otros elementos considerados de interés para la causa.

    Tras quedar a disposición de la Justicia, el acusado fue trasladado a una audiencia de formalización. En el marco de un juicio abreviado, reconoció su participación en el hecho y recibió una condena judicial.

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