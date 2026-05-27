Extendieron la prisión preventiva para el acusado de atacar a ladrillazos a un prestamista

La Justicia sanjuanina resolvió ampliar la prisión preventiva de Raúl Alcayaga , acusado de atacar violentamente a un prestamista en Chimbas y causarle graves lesiones en la cabeza. La decisión fue tomada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares encabezada por el juez Roberto Montilla.

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Durante la audiencia, el fiscal Alejandro Mattar pidió que el imputado permaneciera detenido por otros 60 días al considerar la gravedad del caso y la necesidad de continuar con la investigación penal preparatoria.

En tanto, la defensa de Alcayaga, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, rechazó el planteo fiscal y solicitó una medida menos severa. Argumentó que el acusado no posee antecedentes penales, tiene arraigo laboral y pidió que la prisión preventiva se limitara a un plazo de 30 días.

Finalmente, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Alcayaga continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por otros 60 días.

El hecho ocurrió el 17 de marzo pasado, alrededor de las 7:30, en el barrio Parque Independencia, en Chimbas. Según la acusación, R aúl Alcayaga llegó hasta la casa de Roberto Pérez y comenzó a llamarlo a los gritos desde el exterior.

La víctima salió de la vivienda vestido con ropa informal y descalzo. En ese momento, siempre de acuerdo con la investigación judicial, el acusado lo habría sorprendido con un ladrillo y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Después continuó golpeándolo en varias oportunidades.

Una vecina aportó un testimonio clave para reconstruir la secuencia del ataque. La mujer declaró que escuchó cómo el agresor llamaba insistentemente a “Roberto” y que, al salir de su domicilio, alcanzó a ver parte de la golpiza.

La detención de Alcayaga se concretó el 27 de marzo por la noche en el barrio Los Pinos, también en Chimbas. Los investigadores lograron identificarlo tras analizar cámaras de seguridad privadas y registros del sistema CISEM 911, que permitieron seguir sus movimientos luego de la agresión.

Además, en un allanamiento realizado en una vivienda de Avenida Los Pinos, la Policía secuestró prendas de vestir y calzado que serían compatibles con los utilizados durante el ataque.

Como consecuencia de la brutal agresión, Roberto Pérez, de 41 años, sufrió un hundimiento de cráneo y un traumatismo encefalocraneano severo, por lo que debió permanecer internado en estado crítico en el Hospital Rawson.