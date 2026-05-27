    • 27 de mayo de 2026 - 07:29

    Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida desde hacía tres semanas

    Tenía 52 años y había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal.

    Familiares confirmaron que los restos son de Ana Lía Corte.

    Familiares confirmaron que los restos son de Ana Lía Corte.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cuerpo descuartizado encontrado este martes a la tarde en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche, es de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde hace casi tres semanas. La confirmación llegó por parte de sus propios familiares y amigos, quienes fueron convocados al lugar del operativo por la fiscal del caso, Betiana Cendón.

    Leé además

    Raúl Alcayaga seguirá preso en el Servicio Penitenciario Provincial.

    Extendieron la prisión preventiva para el acusado de atacar a ladrillazos a un prestamista

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Agostina Vega tiene 14 años y al momento de su desaparición, vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. 

    Detuvieron a un sospechoso por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

    Un llamado de los vecinos de la zona alertó a las autoridades sobre la presencia de los restos, lo que desató un inmediato y masivo despliegue policial que se extendió hasta altas horas de la noche.

    A partir del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Este estudio será clave para determinar de manera científica la causa y la data de la muerte, señaló LM Cipoletti.

    En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Debido a la falta de luz natural y lo complejo del terreno, personal de Bomberos debió asistir con equipos de iluminación para que se pudieran continuar los rastrillajes y la recolección de evidencia durante la noche.

    Tres semanas de misterio y una última filmación

    Ana Lía Corte había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Durante los 19 días que estuvo desaparecida, la Policía de Río Negro y el MPF barajaron diversas hipótesis y realizaron rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.

    La pista más firme que tenían los investigadores se había obtenido a través de las cámaras de seguridad del transporte público. Los registros fílmicos lograron reconstruir que la mujer se había tomado un colectivo de la línea 51 y que había descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.

    En ese último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de ese dato, los operativos se habían concentrado en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El arma y las municiones secuestradas por la Policía. 

    Detuvieron a una pareja en Chimbas tras disparar contra un patrullero: secuestraron una pistola y balas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Patricia Coria cumplirá el resto de la pena en prisión domiciliaria.

    Caso Eros: Patricia Coria cumplirá el resto de su condena con prisión domiciliaria tras salir del penal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los familiares y allegados de Agostina reclamaron por una búsqueda más rápida

    Buscan a Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció luego de que la vieran subirse a un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    polemica por un hincha que agredio y desplumo una gallina viva durante los festejos por el titulo de belgrano

    Polémica por un hincha que agredió y desplumó una gallina viva durante los festejos por el título de Belgrano

    Por Redacción Diario de Cuyo