Conmoción por un hombre que murió tras descompensarse dentro de un hotel alojamiento

Un dramático episodio generó conmoción en la ciudad de Salta luego de que un hombre fuera hallado sin vida dentro de un hotel alojamiento ubicado en la zona sur de la capital provincial.

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El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el motel “La Siesta”, situado sobre calle J.A. Fernández al 1900.

Según trascendió, el hombre —oriundo de General Güemes— había ingresado al establecimiento acompañado por una mujer cuando comenzó a sentirse mal dentro de una de las habitaciones.

De acuerdo con las primeras versiones, sufrió una fuerte descompensación y perdió el conocimiento mientras permanecía en el lugar.

Ante la desesperación de la situación, l a mujer salió a pedir ayuda y el personal del motel alertó de inmediato al sistema de emergencias.

Minutos después arribó una ambulancia del SAMEC, cuyos profesionales intentaron asistir al hombre, aunque finalmente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras el fallecimiento, efectivos de la Policía de Salta y peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajaron en el establecimiento para realizar las actuaciones correspondientes y determinar oficialmente las causas de la muerte.

El operativo generó conmoción entre las personas que se encontraban en el motel al momento del episodio y entre vecinos de la zona sur de la ciudad.