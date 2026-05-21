    • 21 de mayo de 2026 - 11:31

    Conmoción por carteles en la vía pública que alertan por un violador

    Según pudo conocerse, se denunció a un hombre de 70 años por sus vínculos con menores de edad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La localidad de Bialet Massé, Córdoba, se vio conmocionada tras la aparición de numerosos carteles que alertan a la comunidad sobre la presencia de un presunto abusador. Según trascendió, todo se habría originado luego de la denuncia realizada por una familia contra un hombre de aproximadamente 70 años, quien habría tenido una "conducta indebida" con un menor de edad.

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    Tras tomar conocimiento de la situación, integrantes de la organización "Feria Feminista de Bialet Massé" llevaron adelante una intervención urbana colocando carteles en la vía pública con mensajes de advertencia para vecinos y familias.

    Desde la agrupación, señalaron que decidieron visibilizar el hecho luego de recibir información sobre una persona mayor que presuntamente invitaba a menores a su vivienda.

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    La situación generó preocupación entre los habitantes de la localidad y reavivó el pedido de mayor prevención y acompañamiento ante este tipo de denuncias. Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre el avance de la causa.

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