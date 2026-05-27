Detuvieron a un sospechoso por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Un hombre de 32 años fue detenido este miércoles como sospechoso de la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el fin de semana.

Buscan a Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció luego de que la vieran subirse a un auto

Según confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia a Infobae, el arrestado es la persona que recibió a la chica cuando se bajó del remís al que se la vio subir por última vez. Él, además, habría pagado el viaje, de acuerdo a los testimonios recopilados.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó secreto de sumario. En el marco de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán en las próximas horas.

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años , quien abonó el viaje. Él es quien ahora está detenido.

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

La familia reclamó demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.