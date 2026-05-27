    • 27 de mayo de 2026 - 09:02

    Caso Eros: Patricia Coria cumplirá el resto de su condena con prisión domiciliaria tras salir del penal

    La mujer condenada por explotación de la prostitución en el caso “Eros For Men” dejó el Servicio Penitenciario Provincial por problemas de salud y continuará la pena en su vivienda.

    Patricia Coria cumplirá el resto de la pena en prisión domiciliaria.

    Patricia Coria cumplirá el resto de la pena en prisión domiciliaria.

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    La medida fue dispuesta por el juez Federico Zapata, a cargo del Juzgado de Ejecución de Primera Nominación, luego de un planteo realizado por la defensa de Coria en una audiencia celebrada en Tribunales. La mujer, de 63 años, llevaba detenida dos años y siete meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

    Según se expuso durante la audiencia, el estado de salud de la condenada mostró un deterioro importante en los últimos meses. Su abogado, Franco Montes, argumentó que Coria atraviesa un cuadro depresivo severo y además presenta síntomas vinculados al avance del Parkinson.

    Los informes médicos elaborados tanto por profesionales del Servicio Penitenciario como por una junta médica del Poder Judicial respaldaron el pedido de morigeración de la pena, situación que derivó en que la fiscalía no formulara objeciones. Además, la mujer ya había cumplido más de dos tercios de la condena de cuatro años impuesta en 2023.

    La causa Eros que derivó en la condena

    El caso tuvo fuerte repercusión pública en San Juan desde mayo de 2022, cuando una joven de 19 años denunció ante la UFI CAVIG que era obligada a ofrecer servicios sexuales en el local de estética y masajes ubicado sobre calle 25 de Mayo, en Capital.

    A partir de esa presentación judicial, la investigación apuntó contra Patricia Coria y su hija Natalia Pablo, quienes administraban el establecimiento. Durante la pesquisa surgieron testimonios de otras trabajadoras que describieron el funcionamiento interno del lugar y señalaron que parte del dinero obtenido por los llamados “servicios especiales” quedaba en manos de las responsables del negocio.

    En el local trabajaban alrededor de 14 mujeres de entre 19 y 30 años, dedicadas a tareas de estética y masajes. Los investigadores sospechaban que varias de ellas también mantenían encuentros sexuales con clientes a cambio de dinero.

    Los allanamientos realizados en aquel momento permitieron secuestrar registros de más de un centenar de clientes, con datos personales y modalidades de pago. Aunque esa información nunca fue difundida oficialmente, trascendió que entre los nombres aparecían empresarios, funcionarios y personas conocidas del ámbito local.

    La detención de Coria

    Coria fue detenida inicialmente el 10 de mayo de 2022 y posteriormente imputada por promoción y facilitación de la prostitución. En octubre de ese año, tras varias jornadas de juicio oral, el tribunal la condenó a cuatro años de prisión efectiva por promoción y facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución. En contraste, su hija Natalia Pablo resultó absuelta.

    Pese a la sentencia, Coria permaneció en libertad durante varios meses debido a distintas apelaciones presentadas por su defensa. Finalmente, el 28 de septiembre de 2023, la Justicia rechazó un nuevo recurso y ordenó su detención inmediata para comenzar a cumplir la pena en el penal de Chimbas.

    Desde entonces permaneció alojada en el Servicio Penitenciario Provincial hasta la resolución conocida este 26 de mayo de 2026, que le permitirá cumplir el tiempo restante de condena en su domicilio.

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