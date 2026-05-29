Juicio por intento de femicidio en Chimbas: el proceso contra Néstor Olmedo Zadro entra en su etapa final

El juicio oral y público contra Néstor Matías Olmedo Zadro , el joven de 23 años acusado de intentar asesinar a su pareja en Chimbas, entró en su recta final . Tras intensas jornadas de debate en los tribunales sanjuaninos, el proceso se encamina a la instancia de los alegatos de cierre , que tendrán lugar el próximo martes.

Pidieron que un ex oficial que llamó "corrupto" a un ex jefe de la Policía de San Juan borre sus publicaciones, se retracte y pague una multa de $80.000

En la última jornada de audiencias, realizada este viernes, precedieron a la incorporación de prueba por lectura, que incluyó el secuestro de prendas y efectos personales recogidos el día del crimen. También el tribunal escuchó el testimonio clave del médico Julio Barmaceda.

Con la etapa probatoria cerrada, el tribunal colegiado integrado por los jueces Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola determinó que el próximo martes 2 de junio se realicen los alegatos finales . En esa instancia, tanto la fiscalía como la querella y defensa expondrán sus conclusiones y solicitarán que se declare la culpabilidad o absolución y se dicte el monto de pena en caso de ser declarado responsable de los hechos, antes de que los magistrados dicten una sentencia definitiva que determine el futuro de Néstor Olmedo.

La expectativa de pena en Fiscalía CAVIG, cuya causa lleva el fiscal Atilio Yanardi, es de 12 años de cárcel por el delito de intento de femicidio. En tanto, de parte de la querella, representada por el abogado Gustavo Sánchez, es de 22 años. Por la defensa, ejercida por el defensor oficial, César Oro, la expectativa es la absolución o una pena menor, como remplazo.

Los detalles del violento ataque

El hecho que se juzga ocurrió el pasado 9 de enero de 2025 en la vivienda que la pareja compartía desde hacía dos años. Según la acusación presentada por la UFI CAVIG, Olmedo atacó brutalmente a la víctima, una joven de 19 años, utilizando un trozo de vidrio de un espejo. La mujer fue hallada en el lugar inconsciente y completamente ensangrentada producto de la agresión.

Debido a la gravedad de las heridas y la saña del ataque, la fiscalía mantiene la calificación de tentativa de homicidio en contexto de violencia de género. Por su parte, la querella intentó sumar los agravantes de ensañamiento y alevosía, aunque el planteo fue rechazado inicialmente por el juez de garantías para ser discutido en otras instancias.

La controvertida defensa del acusado

Desde su detención en el Penal de Chimbas, Olmedo sostuvo una versión radicalmente opuesta a la de los investigadores. Representado por el defensor oficial César Oro, el imputado aseguró que las lesiones de la víctima fueron autoagredidas durante una discusión.

Olmedo declaró que la joven comenzó a golpearse contra el piso y a herirse con un cuchillo porque él quería salir de la casa. Incluso llegó a afirmar que él resultó herido en un dedo al intentar quitarle el arma blanca, y que un médico que asistió a la víctima fue quien terminó de quebrarle dicha extremidad mientras lo revisaba.