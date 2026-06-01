Con desistencia de varios testigos, comenzó el juicio contra Marcos Gabriel Pereyra por la doble tragedia de 9 de Julio

La causa por la doble tragedia vial ocurrida en el departamento 9 de Julio, en enero de 2025 , comenzó a ser juzgada este lunes 1 de junio de 2026, cuando se desarrolló la primera audiencia del debate oral contra Marcos Gabriel Pereyra, el joven acusado de haber provocado un choque fatal mientras conducía bajo los efectos de la cocaína.

Entra en su etapa final el juicio contra un joven acusado de intentar matar a su novia con un pedazo de vidrio en Chimbas

Pidieron que un ex oficial que llamó "corrupto" a un ex jefe de la Policía de San Juan borre sus publicaciones, se retracte y pague una multa de $80.000

Durante la jornada se llevaron adelante los alegatos de apertura de las partes y declararon algunos de los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento tras el siniestro. Sin embargo, varios testimonios previstos inicialmente no llegaron a escucharse en la sala, ya que tanto la Fiscalía como la defensa desistieron de convocar a numerosos uniformados cuya participación no tuvo una vinculación directa con la investigación del hecho.

Pereyra enfrenta una acusación por homicidio culposo triplemente agravado, debido a que la Fiscalía sostiene que manejaba bajo los efectos de estupefacientes, actuó con culpa temeraria y provocó un hecho con múltiples víctimas fatales. Además, está imputado por lesiones culposas en perjuicio de la única sobreviviente , acompañante del automovilista.

La causa llegó a juicio luego de que fracasara una instancia de acuerdo entre las partes. Según trascendió, al imputado se le ofreció una condena de tres años de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, contemplando su reciente paternidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la defensa, que considera que una eventual condena debería ser de cumplimiento condicional.

En la acusación estuvieron el fiscal Iván Grassi, subrogando a Sebastián Gómez, y la ayudante fiscal Agostina Pérez, mientras que en la defensa los abogados Marcelo Fernández y Ludmila Derka. El juez del juicio es el doctor Sergio López Martí.

La doble tragedia de 9 de Julio

El trágico episodio ocurrió el 19 de enero de 2025 sobre Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, en cercanías de La Majadita. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, Pereyra conducía una Toyota Hilux que impactó de frente contra un Volkswagen Gol Power.

Como consecuencia del brutal choque murieron Mirko Aballay Allende, de 23 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta y era amigo de Pereyra, y Juan Alberto Torres Figueroa, de 31 años, conductor del automóvil. Además, una mujer que viajaba en el Gol sufrió lesiones y logró sobrevivir. Se trata de Vanesa Ahumada.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 11.55.23 El imputado (atrás) junto con sus abogados Ludmila Derka y Marcelo Fernández.

Uno de los elementos centrales de la acusación son los estudios toxicológicos practicados al imputado. Según la investigación, los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana. Además, los especialistas detectaron la presencia de cocaetileno, una sustancia que se genera cuando existe consumo simultáneo de cocaína y alcohol, circunstancia que la Fiscalía considera clave para sostener la responsabilidad penal del acusado.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 11.55.23 (1) Sergio López Martí, el juez del debate.

Con el inicio del debate oral, la Justicia comenzará a analizar las pruebas reunidas durante más de un año de investigación para determinar si Pereyra fue responsable de una de las tragedias viales más impactantes registradas en San Juan durante 2025.