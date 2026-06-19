Santa Lucía en movimiento: lanzan el taller gratuito para prevenir el Alzheimer en personas mayores

Se trata de ‘Mentes activas’, una nueva propuesta del municipio de Santa Lucía para los vecinos mayores de 60 años.

Con la firme premisa de que "la mente también se entrena", el municipio de Santa Lucía puso en marcha una valiosa iniciativa orientada al bienestar de los vecinos de la tercera edad. Se trata de ‘Mentes activas’, un taller interdisciplinario y completamente gratuito diseñado especialmente para hombres y mujeres mayores de 60 años.

Sandra Delgado, acompañante terapéutica y del área de Salud del municipio de Santa Lucía, dijo que este programa surge con el objetivo primordial de ejercitar el cerebro, entendiéndolo de manera metafórica como un músculo que requiere constante actividad, para prevenir el avance de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia senil. A través de una propuesta dinámica y lúdica, se busca mantener la mente despierta, activa y en movimiento.

Por la salud integral de los vecinos de Santa Lucía El taller ofrece un abordaje integral del envejecimiento activo. Los asistentes participarán en una variedad de actividades diseñadas para trabajar áreas clave como la atención, la memoria, la percepción y la coordinación. Además de los desafíos intelectuales y divertidos para agilizar la mente, el programa se consolida como un espacio social ideal para compartir gratos momentos y conocer gente nueva, combatiendo así el aislamiento.

Para garantizar un acompañamiento de calidad, los encuentros estarán coordinados por un equipo de profesionales de diversas áreas:

Una acompañante terapéutica especializada en estimulación cognitiva.

Psicólogos.

Nutricionistas.

Profesores de educación física. Días, horarios y lugar de encuentro Las clases se dictarán dos veces por semana, los días martes y jueves en el horario de 14,30 a 16,30. La sede elegida para el desarrollo de las actividades es la Unión Vecinal del Barrio José María Cortés.