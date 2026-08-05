El acusado de abusar y embarazar a una joven irá a juicio y se arriesga a 10 años de prisión

El hombre acusado de abusar sexualmente y embarazar a una joven de 18 años en Santa Lucía será juzgado en San Juan. Durante la audiencia de control de acusación, la Fiscalía solicitó que reciba una pena de 10 años de prisión , mientras que la defensa reclamó su absolución.

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El juez resolvió elevar el expediente a juicio y dio por finalizada la etapa de investigación. Ahora resta que se determine la fecha del debate oral, instancia en la que se analizarán las pruebas y se definirá la responsabilidad penal del imputado, identificado con las iniciales B.A.

Además, el acusado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La prisión preventiva fue prorrogada durante 45 días más , con el objetivo de garantizar que permanezca detenido hasta el comienzo del juicio.

La investigación comenzó en abril de 2026, cuando la joven acudió al Hospital Rawson debido a vómitos, mareos y molestias estomacales que creía vinculadas con un cuadro de gastritis.

Los estudios médicos revelaron que cursaba un embarazo. Frente al inesperado diagnóstico, la joven denunció que había sido víctima de un ataque sexual cometido presuntamente por un integrante de su entorno familiar, en la zona de Alto de Sierra, Santa Lucía.

En ese momento, los profesionales activaron los protocolos sanitarios y judiciales correspondientes. La paciente fue internada y se le practicó una Interrupción Legal del Embarazo, procedimiento contemplado por la normativa vigente cuando la gestación es consecuencia de una violación.

El estudio de ADN que fortaleció la acusación

Una de las pruebas centrales del expediente fue el estudio genético realizado por especialistas del Complejo Forense. Los peritos analizaron muestras correspondientes al imputado, a la denunciante y al material biológico obtenido durante la intervención médica.

Según la información conocida, el resultado determinó compatibilidad de paternidad entre el acusado y el embarazo, un elemento que respaldó la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal y permitió que la causa avanzara hacia el juicio.

Cuando el caso comenzó, la Justicia había ordenado la prisión preventiva del sospechoso durante dos meses. La medida fue prorrogada en junio y ahora volvió a extenderse por otros 45 días, por lo que permanece detenido desde abril.

La Fiscalía pedirá 10 años y la defensa buscará la absolución

Durante el juicio, la Fiscalía sostendrá que el acusado debe ser condenado a 10 años de cárcel por el ataque denunciado. La defensa, por su parte, mantendrá su pedido de absolución y cuestionará la acusación.

La elevación a juicio no implica todavía una condena. La responsabilidad del imputado será resuelta por el tribunal después de escuchar a las partes, analizar las pericias y valorar el resto de las pruebas incorporadas al expediente.