San Juan: la Justicia ordenó interrumpir el embarazo de una joven que denunció haber sido violada por un pariente

Un embarazo detectado en el hospital destapó un drama de abusos en Alto de Sierra. La víctima, de 18 años, creía tener una gastritis, pero la ecografía reveló la verdad. Por el hecho fue detenido un pariente, que ya cumple prisión preventiva en el Penal.

Compartir







Lo que comenzó como una consulta médica por cuadros de vómitos y mareos terminó por revelar un nuevo y escabroso caso de ultraje que sacude a la zona de Alto de Sierra, en Santa Lucía. Una joven de 18 años, que llegó al hospital acompañada por su entorno bajo la creencia de que padecía una fuerte gastritis, se retiró con una realidad mucho más cruda: una ecografía confirmó que estaba embarazada y, ante el impacto de la noticia, la chica confesó que el responsable era un familiar cercano que la había atacado sexualmente.

El caso tomó curso legal el pasado jueves con la denuncia radicada en la UFI CAVIG, lo que desató una rápida intervención judicial para resguardar a la víctima y evitar incidentes mayores, dado que los allegados de la joven buscaban al sospechoso por su cuenta. En cumplimiento con la Ley 27.610 y los protocolos de salud vigentes, la paciente fue internada en el Hospital Rawson para someterse a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), procedimiento garantizado por la normativa nacional para gestaciones derivadas de una violación.

En el plano judicial, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio encabezaron la acusación formal contra el sujeto. Durante la audiencia, el juez de Garantías Javier Figuerola dio lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva para el imputado, quien fue trasladado de inmediato al Penal de Chimbas. Allí permanecerá detenido por un lapso inicial de dos meses, mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria, que tiene un plazo fijado de ocho meses.

La prueba de fuego para la instrucción de la causa será el estudio de ADN que lleva adelante el Complejo Forense. Los peritos ya cuentan con el material genético del sospechoso, de la denunciante y del feto, por lo que ahora se inicia una espera de aproximadamente treinta días para obtener los resultados del cotejo. Fuentes del caso indicaron que, de existir coincidencia genética, la situación del detenido será prácticamente irreversible ante un futuro juicio por abuso sexual con acceso carnal.

ANTECEDENTE: UNA NIÑA DE 12 AÑOS, TAMBIÉN SE LE PRACTICÓ LA ILE