Operativo en 9 de Julio: recuperaron una moto robada, secuestraron droga y detuvieron a cuatro hombres

Un importante operativo policial realizado en el departamento 9 de Julio terminó con el secuestro de una motocicleta robada, el hallazgo de drogas y la detención de cuatro hombres en distintos procedimientos llevados adelante sobre Ruta Provincial 241.

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El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la División Policía Rural , que realizaban controles vehiculares y de identificación de personas en la zona.

Durante una primera intervención, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Ford conducida por un hombre de 28 años, acompañado por otro sujeto de 35, ambos domiciliados en el departamento. En la caja del vehículo trasladaban una motocicleta Motomel 110cc sin patente visible.

Tras verificar los datos del rodado, los efectivos comprobaron que la moto tenía pedido de secuestro vigente desde 2018 por una denuncia de hurto radicada en Comisaría 9ª.

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Además, la camioneta fue radiada de circulación por no contar con el seguro obligatorio. Por disposición de la Unidad Conclusiva Correccional, la motocicleta quedó secuestrada y fue trasladada a dependencias policiales.

Minutos más tarde, otro procedimiento llamó la atención de los efectivos cuando un automóvil intentó evitar el control policial. Tras ser interceptados, los agentes identificaron a dos hombres de 23 y 32 años, oriundos de 25 de Mayo.

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Según fuentes policiales, el nerviosismo de los ocupantes motivó una requisa del vehículo. Allí encontraron un paquete con olor característico y otro envoltorio de menor tamaño. Con intervención del Departamento Drogas Ilegales, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 529 gramos de cannabis y 55 gramos de cocaína.

Posteriormente, y con autorización de la Justicia Federal, los investigadores requisaron completamente el vehículo y encontraron además una mochila con una importante suma de dinero en efectivo. Los dos ocupantes quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan por infracción a la Ley de Estupefacientes.