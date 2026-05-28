Quién es Luciano Nieva, el hombre del video viral que atacó a su exnovia en un auto

Tiene 35 años y su rostro se volvió viral gracias a que su ex pareja logró filmarlo cuando saltó sobre su camioneta e intentó romper el parabrisas para atacarla al grito de "sos mía o de nadie". La víctima se llama Micaela Calderón y, según relata, vivió un verdadero infierno en estos últimos meses.

Impactante video: detuvieron al hombre que violó la perimetral, persiguió a su expareja y se colgó de su auto

Su nombre es Luciano Nievas y vive en Concepción, Tucumán . No tiene oficio fijo, pero suele usar el taxi de su padre para hacer algunos viajes. Tuvo una relación de noviazgo con Micaela cuando ella tenía 16 años y estaba cursando la escuela secundaria (hoy tiene 32). No volvieron a frecuentarse hasta que él reapareció hace un dos años.

"Al principio la saludó, después comenzó a aparecer en todos los lugares donde Micaela iba. Se convirtió en un verdadero acoso, por lo que ella comenzó a ignorarlo. Allí comenzaron las amenazas de muerte", detalló Juan Pablo Molinuevo , abogado de la joven, en diálogo con Tendencia de Noticias. "Conocía sus horarios y sus recorridos, aparecía cuando iba a estudiar o en cualquier lado; Micaela ya no podía salir sola, tenía que estar siempre acompañada", agregó.

Las agresiones físicas escalaron hasta que el 7 de febrero ella asentó una denuncia, que derivó en allanamientos en los que le secuestraron el taxi de su padre y celulares. "Esto enfureció aún más a Nievas y lo volvió más violento. Tenemos detectados cuatro o cinco incumplimientos de la perimetral, pero nunca pudimos documentarlos. Hasta que, finalmente, lograron filmarlo.

El video que circula por todas las redes sociales fue filmado el domingo a las 3 de la mañana, cuando Micaela, junto a algunas amigas salía de casa de una de ellas. Las chicas se subieron a la camioneta y apareció Nievas para agredirlas. Se trepó al capó del auto e intentó romper el parabrisas.

Micaela y sus amigas, tras el hecho, radicaron la denuncia y aportaron a la Policía el video. Finalmente, esta mañana, Nievas quedó detenido y alojado en la comisaría de Concepción.

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"Ya no podía vivir así"

Micaela aseguró que el acoso y las agresiones fueron constantes en los últimos meses, contra ella, sus amigas y su familia. En diálogo con el sitio Bajo La Lupa, confesó que fueron tiempos muy duros para su entorno.

"Salí con él durante un año, cuando tenía 16. Hoy, tengo 32. Al principio sólo eran algunos mensajes aislados, pero cuando comencé a ignorarlo, se convirtieron en amenazas", relató.

"Pero lo del sábado fue tremendo, temimos por nuestras vidas. Fue un milagro que el parabrisas no se haya roto, por la violencia con que le pegaba", explicó. "Fueron meses muy difíciles para mí, mi familia y mis amigos", finalizó.