Video viral: Carmen Barbieri cantó con una artista callejera en la calle Corrientes

Carmen Barbieri protagonizó un emotivo momento junto a una artista callejera, cuyo video se viralizó en redes.

Carmen Barbieri volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez lejos de un escándalo o de la televisión. La actriz protagonizó un emotivo momento en plena calle Corrientes cuando se detuvo a cantar junto a una artista callejera y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió mientras la conductora caminaba por la zona teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se cruzó con una mujer conocida por muchos porteños, que desde hace años canta y toca la guitarra en una esquina cercana a una heladería y también suele presentarse en el subte B.

CARMEN Y SU FACETA DE ARTISTA CALLEJERA La artista interpretaba el clásico “Honrar la vida” cuando Carmen Barbieri decidió acercarse. Primero le dejó dinero en la matera y, segundos después, aceptó la invitación para sumarse a cantar algunas estrofas frente a todos los presentes.

El momento fue registrado por varias personas que estaban en la zona y no tardó en viralizarse en X, Instagram y TikTok. Los comentarios rápidamente se llenaron de elogios hacia la actriz por su espontaneidad y cercanía. Incluso, muchos usuarios contaron que suelen cruzarse a la cantante callejera en distintos puntos de la avenida Corrientes y destacaron su talento.

Embed Carmen Barbieri emocionó en la calle al detenerse para cantar “Honrar la vida” junto a una artista callejera. El momento fue grabado, se volvió viral y recibió cientos de elogios por el gesto de la conductora argentina. ❤️ #CarmenBarbieri pic.twitter.com/p0TZ90bVvy — SALTO INFORMA (@salto_informa) May 27, 2026