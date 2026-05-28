    • 28 de mayo de 2026 - 10:53

    Video viral: Carmen Barbieri cantó con una artista callejera en la calle Corrientes

    Carmen Barbieri protagonizó un emotivo momento junto a una artista callejera, cuyo video se viralizó en redes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Carmen Barbieri volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez lejos de un escándalo o de la televisión. La actriz protagonizó un emotivo momento en plena calle Corrientes cuando se detuvo a cantar junto a una artista callejera y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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    Todo ocurrió mientras la conductora caminaba por la zona teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se cruzó con una mujer conocida por muchos porteños, que desde hace años canta y toca la guitarra en una esquina cercana a una heladería y también suele presentarse en el subte B.

    CARMEN Y SU FACETA DE ARTISTA CALLEJERA

    La artista interpretaba el clásico “Honrar la vida” cuando Carmen Barbieri decidió acercarse. Primero le dejó dinero en la matera y, segundos después, aceptó la invitación para sumarse a cantar algunas estrofas frente a todos los presentes.

    El momento fue registrado por varias personas que estaban en la zona y no tardó en viralizarse en X, Instagram y TikTok. Los comentarios rápidamente se llenaron de elogios hacia la actriz por su espontaneidad y cercanía. Incluso, muchos usuarios contaron que suelen cruzarse a la cantante callejera en distintos puntos de la avenida Corrientes y destacaron su talento.

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    La escena mostró un costado mucho más relajado y sensible de la conductora de “Con Carmen”, que atraviesa semanas de gran exposición mediática tras revelar que se realizó un importante retoque estético en el rostro.

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