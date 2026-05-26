Insólito: compró una caja de figuritas del Mundial y fue estafado

Una insólita estafa ocurrida en Lima, Perú , se volvió viral en las redes sociales y generó una mezcla de indignación, sorpresa y humor entre miles de usuarios.

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Un fanático del fútbol creyó haber encontrado una verdadera ganga al comprar una caja cerrada y aparentemente lacrada de figuritas del Mundial, pero al abrirla descubrió algo totalmente inesperado.

Según trascendió, el comprador adquirió el producto a un vendedor ambulante a un precio muy accesible, convencido de que había conseguido una caja original con paquetes de figuritas de colección. La emoción por completar el álbum mundialista duró apenas unos minutos.

Ya en su vivienda y con gran expectativa, el hombre rompió los precintos de seguridad y abrió cuidadosamente el empaque. Sin embargo, en lugar de encontrar los tradicionales sobres con jugadores y selecciones, descubrió que la caja estaba completamente llena de sobres de té de anís.

El increíble episodio rápidamente explotó en TikTok, Facebook y X, donde miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y comentarios irónicos sobre el engaño. Muchos compararon el episodio con las clásicas estafas callejeras y otros no pudieron evitar reírse de la creatividad del fraude.

Embed Una supuesta estafa se volvió viral, donde un hombre en Perú había comprado por redes una caja de sobres de figuritas del mundial 2026 pero dentro del paquete solo habían sobres de te de anís. pic.twitter.com/MQAVlVkWkW — (@NerdPy) May 26, 2026

“En Panini se están matando de risa”, escribieron algunos usuarios en redes, mientras otros señalaron que el precio demasiado bajo debía haber sido una señal de alerta.

"Te tocaron todas repetidas", fue otro de los mensajes que se burlaban de la víctima.

La escena dejó una postal tan insólita como viral: una caja mundialista repleta de infusiones de anís en vez de las codiciadas figuritas de fútbol. Mientras tanto, el caso sigue sumando reproducciones y comentarios en toda Latinoamérica.