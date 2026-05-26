Luna de fresa en Argentina: cuándo es, a qué hora y desde dónde verla

Junio tendrá un calendario astronómico lleno de sorpresas, ya que se podrá observar uno de los eventos más esperados: la llamada Luna de Fresa . El fenómeno podrá verse desde distintos puntos de Argentina durante la noche del 11 y promete captar la atención tanto de aficionados como de especialistas.

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Aunque su nombre suele generar confusión, esta luna llena no cambia de color ni adquiere un tono rosado. Se trata de una denominación tradicional vinculada a antiguas culturas originarias de América del Norte, que utilizaban este período del año como referencia para la cosecha de frutillas silvestres.

En esta oportunidad, además, el evento astronómico tendrá una particularidad extra. La Luna de Fresa coincidirá con un fenómeno conocido como “gran parada lunar”, un ciclo que se repite aproximadamente cada 18,6 años y que modifica la posición aparente de la Luna en el cielo .

El próximo plenilunio se producirá el miércoles 11 de junio de 2025, y desde Argentina podrá verse en todo su esplendor : saldrá hacia las 17:52 y se ocultará cerca de las 9:19 del jueves siguiente.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

La “Luna de Fresa” tiene origen en los pueblos algonquinos del norte de América. Estas comunidades bautizaban cada luna llena según fenómenos naturales o actividades características de cada época del año.

En el caso de la luna llena de junio, el nombre estaba relacionado con la temporada de cosecha de frutillas silvestres, un fruto muy importante para esas poblaciones. Con el tiempo, la tradición se mantuvo y el término comenzó a utilizarse en distintas partes del mundo para identificar este fenómeno astronómico.

Un fenómeno que ocurre cada 18 años

La Luna llena de junio de este año coincidirá con un evento astronómico poco habitual conocido como “gran parada lunar” o “major lunar standstill”. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada 18,6 años debido a la inclinación y el movimiento orbital de la Luna alrededor de la Tierra.

Durante este ciclo, el satélite natural alcanza posiciones extremas en el cielo, apareciendo más alto o más bajo de lo normal según el hemisferio desde el que se observe. En el hemisferio sur, incluida Argentina, la Luna podrá verse más alta de lo habitual, ofreciendo una imagen especialmente llamativa durante la noche del 11 de junio.

Los especialistas recomiendan observar el fenómeno lejos de las luces urbanas y en espacios abiertos para apreciar mejor el brillo y el recorrido lunar. Además, no será necesario utilizar telescopios ni equipamiento especial para disfrutar del evento astronómico.