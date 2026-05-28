    • 28 de mayo de 2026 - 12:01

    Video: una mujer se acercó a un caballo antes de una carrera y recibió una patada brutal

    Una mujer fue brutalmente pateada por un caballo en Reino Unido antes de una competencia. El video del impactante momento se viralizó.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer sufrió un violento accidente luego de recibir una patada de un caballo mientras era preparado para una carrera en un hipódromo de Reino Unido. El momento quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial y las imágenes generaron conmoción entre los espectadores.

    Leé además

    Video de Agostina Vega.

    [VIDEO] Así entraba Agostina Vega a la casa del detenido en Córdoba
    impactante video: detuvieron al hombre que violo la perimetral, persiguio a su expareja y se colgo de su auto

    Impactante video: detuvieron al hombre que violó la perimetral, persiguió a su expareja y se colgó de su auto

    La víctima fue identificada como Chloe Briody, integrante del equipo del reconocido entrenador de caballos Richard Fahey. El incidente ocurrió en el parade ring, el sector donde los ejemplares son exhibidos y preparados minutos antes del inicio de la competencia.

    Todo sucedió instantes antes de una carrera de Clase 6 sobre siete furlongs, una distancia equivalente a unos 1.400 metros.

    En las imágenes difundidas por Racing TV se observa cómo Briody se acerca al caballo número 3, llamado Kameko Fever, mientras el animal permanecía junto a otros competidores.

    La mujer apoyó la mano sobre el costado trasero derecho del caballo. En una fracción de segundos, el animal se impulsó con sus patas delanteras y lanzó una potente patada hacia atrás.

    El golpe impactó de lleno en Chloe, que salió despedida varios metros antes de caer al suelo. La escena generó preocupación inmediata entre los presentes.

    Después de una revisión en el lugar, la joven fue trasladada a un hoispital cercano para hacerle estudios. A pesar del fuerte impacto, el hipódromo confirmó que la trabajadora estaba fuera de peligro, aunque había sufrido algunos hematomas.

    Embed

    “Gracias a todos los que han expresado su preocupación tras el desafortunado accidente ocurrido ayer en el paddock de Redcar, donde una empleada de la cuadra de Richard Fahey fue pateada por un caballo”, señalaron desde el recinto a través de un comunicado.

    Además, agregaron: “Tras hablar con el equipo esta mañana, nos complace confirmar que la empleada se encuentra bien, salvo por algunos hematomas. Pronto estará nuevamente de pie y le deseamos una pronta recuperación”.

    Por su parte, Kameko Fever no sufrió ninguna lesión y participó normalmente de la carrera. Finalmente terminó en el puesto 11 entre los 13 caballos que formaron parte de la competencia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Robo en un local de Pocito.

    [VIDEO] Encañonaron a una mujer para llevarse tres camperas, una balanza y dos celulares de un negocio en Pocito

    El video por el que Jorge Fernando Cataldo, Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo tendrán que dar explicaciones. 

    El video que complica a los tres implicados en el robo de aires acondicionados en la Justicia de San Juan

    La joven estudiante de enfermería se encuentra en terapia intensiva tras el siniestro vial. En la nota, el video del hecho.

    [VIDEO] El momento en que un conductor ebrio arrolló a una joven que iba a sus prácticas de enfermería

    impactante explosion de un auto genero panico en manhattan: mira el video

    Impactante explosión de un auto generó pánico en Manhattan: mirá el video