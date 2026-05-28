[VIDEO] Así entraba Agostina Vega a la casa del detenido en Córdoba

En medio de la búsqueda de Agostina Vega en Córdoba, se dio a conocer un video de una cámara de seguridad que captó a la adolescente de 14 años entrando a la casa de Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años que la vio por última vez antes de la desaparición.

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El registro contradice parte de la primera versión que había dado el hombre ante la Justicia . Hasta el momento, Barrelier es el único detenido que tiene la causa.

En las imágenes se ve a Agostina llegar junto al acusado e ingresar con él a la propiedad. La secuencia quedó incorporada al expediente y pasó a ser una de las pruebas más importantes para los investigadores, que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de la adolescente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2059958577075216541&partner=&hide_thread=false CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO

- Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio

- Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar

- El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

Según había declarado Barrelier en un primer momento, la chica llegó hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se retiró caminando. Incluso sostuvo que más tarde subió a un Volkswagen Gol rojo en inmediaciones de las calles Urquiza y Avellaneda.

Sin embargo, el nuevo video pone en duda ese relato y refuerza las sospechas de la fiscalía, que sostiene que el hombre fue la última persona que tuvo contacto con Agostina.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien ordenó múltiples allanamientos y una serie de peritajes para intentar determinar qué pasó con la adolescente. En uno de los operativos realizados en las últimas horas, la Policía de Córdoba secuestró teléfonos celulares, computadoras y distintos elementos que ahora serán analizados.

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Cómo desapareció Agostina

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo por la noche después de salir de la casa de su mamá, en barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, cerca de las 22:30 la adolescente tomó un remis hasta barrio Cofico. El chofer se presentó ante la Justicia después de reconocer a la chica en los carteles de búsqueda difundidos en redes sociales y contó que un hombre recibió a Agostina y pagó el viaje. Ese hombre era Barrelier.

Según relató la familia, antes de desaparecer, la adolescente envió un audio en el que decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su mamá. Para los investigadores y el entorno de la chica, ese mensaje podría haber sido parte de un engaño para convencerla de ir hasta el lugar donde finalmente se perdió su rastro.

La familia remarcó que la adolescente no solía movilizarse sola y que no tenía experiencia utilizando aplicaciones de viajes por su cuenta.