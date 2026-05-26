Insólita escena en Corrientes: los echaron del asado y salieron con la parrilla por la calle

Lo que prometía ser una clásica noche de fútbol y asado terminó convirtiéndose en una situación tan insólita como divertida en un barrio de la ciudad de Corrientes.

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Todo comenzó luego de un partido de fútbol barrial, cuando un grupo de amigos decidió reunirse en la casa de uno de los jugadores para celebrar la victoria. Como marca la tradición, el plan incluía carne, bebidas y una larga sobremesa entre compañeros.

Según relataron testigos, los muchachos llegaron entusiasmados y rápidamente comenzaron a preparar todo para el esperado asado. La carne ya estaba lista, el fuego empezaba a tomar fuerza y la parrilla había sido acomodada para arrancar la cocción.

Sin embargo, cuando parecía que el festejo estaba por comenzar, apareció la dueña de casa —pareja del anfitrión— y desató un inesperado operativo “desalojo parrillero”.

“¡Acá no se hace ningún asado!”, habría sido una de las frases que sorprendió al grupo y cambió por completo el clima de celebración.

Ante la negativa, los amigos no tuvieron más opción que levantar campamento de urgencia. Entre risas, resignación y sorpresa, comenzaron a retirar todo lo que habían llevado: la parrilla, la leña, las bolsas de carbón, la conservadora y hasta algunos chorizos que ya estaban listos para ir al fuego.

La escena rápidamente llamó la atención de los vecinos, quienes aseguraron que parecía una verdadera “procesión del asado”. Mientras uno cargaba la parrilla y otro se ocupaba de salvar las bebidas, el grupo caminó varias cuadras en busca de un nuevo destino para continuar el tercer tiempo.

Finalmente, el asado pudo realizarse en otra vivienda y la celebración siguió adelante. Aunque el episodio inesperado terminó robándose gran parte de la noche y ya promete convertirse en una de las anécdotas más recordadas del campeonato barrial correntino.