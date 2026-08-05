Murió un periodista durante una transmisión en vivo en el estreno de un canal de streaming

Una inesperada tragedia golpeó a la comunidad de Sierra de la Ventana este lunes por la noche. El periodista Pablo Víctor Balario, de 49 años, murió tras sufrir una descompensación mientras participaba de la primera transmisión en vivo del canal de streaming Comadreja TV , un proyecto que él mismo había impulsado.

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Conocido periodista debutó en su canal de streaming y murió de un infarto en la transmisión

El estreno del nuevo medio comenzó alrededor de las 20.30 con la propuesta de ofrecer programación durante las 24 horas, combinando información, entretenimiento y contenidos de interés general para la comarca turística.

Sin embargo, cerca de una hora y media después del inicio de la emisión, mientras compartía una charla al aire con dos colegas, Balario comenzó a sentirse mal y sufrió una descompensación que obligó a interrumpir la transmisión.

El comunicador fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, de Sierra de la Ventana, donde el personal médico intentó reanimarlo, aunque finalmente confirmó su fallecimiento como consecuencia de un infarto.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Balario era una figura muy conocida en la región por su extensa trayectoria en medios locales y por su participación en la cobertura de distintos eventos y festividades. Según publicó Clarín, el periodista ya había atravesado un infarto años atrás, cuando residía en la Capital Federal . Esa situación lo llevó a mudarse hace una década a Villa Ventana, donde buscó una vida más tranquila antes de establecerse definitivamente en Sierra de la Ventana.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, colegas y vecinos. En redes sociales, su hija lo despidió con un emotivo mensaje: "Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión".

También desde la cuenta oficial de Comadreja TV expresaron su dolor por la pérdida de quien había sido el motor del proyecto.

"No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota".

Pese al impacto de la tragedia, el equipo del canal aseguró que continuará adelante con la iniciativa como una forma de rendir homenaje a Balario.

"Pero este sueño, el de Comadreja, no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos camino", expresaron sus compañeros.